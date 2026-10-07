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Pekaře čeká operace nádoru o velikosti golfového míčku. Zpěvák přiznal strach o hlas
Zpěvák Pekař se fanouškům svěřil s vážnými zdravotními problémy. Čeká ho operace nezhoubného nádoru štítné žlázy, který je podle něj velký jako golfový míček. Přestože riziko komplikací považuje za malé, má strach především o svůj hlas. Ještě před zákrokem proto chce nahrát písně, na kterých mu záleží.
Pekař o svém zdravotním stavu otevřeně promluvil na instagramu poté, co odehrál poslední větší koncerty letošního roku. „Osud mi vložil do cesty operaci nezhoubného nádoru štítné žlázy o velikosti golfového míčku, který je umístěn poněkud pateticky na tetování klíče uprostřed mého krku,“ napsal zpěvák. S typickým humorem dodal, že útvar dlouhé roky považoval za ohryzek a „chloubu svého mužství“.
Podle zpěváka s ním nádor rostl celý život. Varováním se později staly špatné výsledky krve, ani tehdy ale návštěvu specialisty neřešil okamžitě. „Trvalo mi rok, než jsem si došel po špatných výsledcích krve na endokrinologii. A to jen na nátlak manželky,“ přiznal. Nyní už je podle něj operace nevyhnutelná.
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Největší obavy má devětatřicetiletý hudebník z možného dopadu zákroku na hlas. „Mně se pomalu ale jistě blíží termín zákroku, kterého se bojím. Jelikož štítná žláza a hlasivky jsou dost blízko u sebe,“ svěřil se. Zároveň zdůraznil, že podle informací, které má, je riziko ztráty hlasu malé. Přesto na tuto možnost myslí a před operací chce stihnout zaznamenat pro něj důležité skladby.
Zdravotní komplikace zároveň změnily způsob, jakým nyní prožívá koncerty. Pekař přiznal, že se mu z pódia nechce odcházet a o to intenzivněji vnímá chvíle, kdy si publikum žádá přídavek. Podporu mu vyjádřil také frontman Rybiček 48 Kuba Ryba: „Znám to, kámo, mám to dvakrát za sebou a dáš to taky,“ povzbudil svého kolegu.
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