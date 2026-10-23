Vyhledávání
HOROSKOPY: Býci, nestyďte se mluvit o tom, co vám leží na srdci, budete mít k sobě blíž
BERAN
Vášnivou lásku může snadno vystřídat scéna plná výčitek a žárlivosti. Raději mlčte a bude klid.
BÝK
Nestyďte se mluvit o tom, co vám leží na srdci, budete mít k sobě mnohem blíž.
BLÍŽENCI
Rozjezd dneška vám dá trochu zabrat, zřejmě se nevyhnete různým zmatkům, ach jo!
RAK
Jdete do sebe, pokusíte se sestavit zdravý jídelníček. Zanedlouho poznáte, jak to vašemu organismu prospěje.
LEV
Budete se cítit všude dobře tam, kde vládne příjemná atmosféra. Inspirují vás lidé, kteří vás dokážou pobavit a rozesmát. Nezadaní mohou narazit na vhodný protějšek.
PANNA
Třebaže se vám jisté záležitosti nezamlouvají, díky ochotě a pohotovosti dnes získáte plusové body.
VÁHY
Nehledejte štěstí v nových vztazích, ale pracujte na vylepšení těch stávajících. Hrozí bouřky!
ŠTÍR
Dnešní čas nepřeje váhavým. Jste-li nezadaní, hoďte se do gala a vyrazte do ulic. Úspěch je zaručen.
STŘELEC
Vzrušující den plný zážitků je před vámi a pootevře dvířka plný překvapení.
KOZOROH
I vám se povede dobře za předpokladu, že se nebudete šťourat v minulosti. Myslete na něco prozaického.
VODNÁŘ
Energie se vám opět vlévá do žil. Už při probuzení budete cítit, že život je krásný.
RYBY
Luna je ve vašem znamení, konečně do vašeho života vstoupí pohoda a harmonie, ale nesmíte dělat z komára velblouda.