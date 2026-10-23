HOROSKOPY: Býci, nestyďte se mluvit o tom, co vám leží na srdci, budete mít k sobě blíž

23. října 2026·Horoskopy·Dagmar Kludská
Nevíte si rady s tím, jaký vás čeká den? Třeba vám poradí naše horoskopy, které pro rádio Frekvence 1 pravidelně připravuje kartářka Dagmar Kludská.

BERAN

Vášnivou lásku může snadno vystřídat scéna plná výčitek a žárlivosti. Raději mlčte a bude klid.

BÝK

Nestyďte se mluvit o tom, co vám leží na srdci, budete mít k sobě mnohem blíž.

BLÍŽENCI

Rozjezd dneška vám dá trochu zabrat, zřejmě se nevyhnete různým zmatkům, ach jo!

RAK

Jdete do sebe, pokusíte se sestavit zdravý jídelníček. Zanedlouho poznáte, jak to vašemu organismu prospěje.

LEV

Budete se cítit všude dobře tam, kde vládne příjemná atmosféra. Inspirují vás lidé, kteří vás dokážou pobavit a rozesmát. Nezadaní mohou narazit na vhodný protějšek.

PANNA

Třebaže se vám jisté záležitosti nezamlouvají, díky ochotě a pohotovosti dnes získáte plusové body.

VÁHY

Nehledejte štěstí v nových vztazích, ale pracujte na vylepšení těch stávajících. Hrozí bouřky!

ŠTÍR

Dnešní čas nepřeje váhavým. Jste-li nezadaní, hoďte se do gala a vyrazte do ulic. Úspěch je zaručen.

STŘELEC

Vzrušující den plný zážitků je před vámi a pootevře dvířka plný překvapení.

KOZOROH

I vám se povede dobře za předpokladu, že se nebudete šťourat v minulosti. Myslete na něco prozaického.

VODNÁŘ

Energie se vám opět vlévá do žil. Už při probuzení budete cítit, že život je krásný.

RYBY

Luna je ve vašem znamení, konečně do vašeho života vstoupí pohoda a harmonie, ale nesmíte dělat z komára velblouda.

 

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