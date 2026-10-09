Miroslav Bárta: Demokracie je v těžké krizi

9. října 2026·Press klub·Ondřej Kopa
Egyptolog Miroslav Bárta v Pressklubu zmiňuje v čem je situace v Evropě šílená. Poukazuje také na to, že demokracie je v těžké krizi a zažíváme též naprostou ztrátu a krizi směřování. Odebírat podcasty pořadu Press klub

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