Jak dlouho může žít krtek, který má dneska svůj den?

23. října 2026·Velké hlavy·Redakce·Radko Bobák·Tomáš Kučera·Roman Mikesch·Jana Knížková
Velké hlavy glosují aktuální dění, k tomu si vybírají malé i velké události. A rozhodně si z nich nedělají hlavu a moc se s nimi nemažou. Zda jsou jejich komentáře vtipné, či nikoliv, posuďte sami. Odebírat podcasty pořadu Velké hlavy

Doporučujeme

Poslední slovo
Teď nejčtenější
HOROSKOPY: Váhy, přestaňte plánovat a udělejte konkrétní kroky ke splnění svých snůAndrea Verešová přibrala šest kilo. Přiznala, co se děje s jejím tělemJenna Ortega zavzpomínala na Iron Mana 3. Natáčení mělo bolestivou dohru

Další článek
Proč se přemýšlí o tom, že se vyhodí klávesa Caps lock?Velké hlavy glosují aktuální dění, k tomu si vybírají malé i velké události. A rozhodně si z nich nedělají hlavu a moc se s nimi nemažou. Zda jsou jejich komentáře vtipné, či nikolČíst další článek →
Související články
Z jaké země pochází čevabčiči nebo šopský salát?Velké hlavy · 1 min čteníSluchátka na uších vám mohou zanést do ucha miliony bakteriiVelké hlavy · 1 min čteníAmerika má svého Jaromíra Soukupa. Jmenuje se Donald TrumpVelké hlavy · 1 min čtení
Nejčtenější v rubrice Velké hlavy
1Kolik tučňáků sní na poseznní lední medvěd?2Věděli jste, že průměrná teplota úlu, kde žijí včely, je stejná jako teplota lidského těla?3Je pro člověka nebezpečný jezevec?4Kdy bývá kůň nejtěžší?
Pokračujte v rubrice
Velké hlavyvelké hlavy