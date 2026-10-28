Proč hrobka v dnešní době není špatný dárek?

28. října 2026·Velké hlavy·Redakce·Radko Bobák·Tomáš Kučera·Roman Mikesch·Jana Knížková
Velké hlavy glosují aktuální dění, k tomu si vybírají malé i velké události. A rozhodně si z nich nedělají hlavu a moc se s nimi nemažou. Zda jsou jejich komentáře vtipné, či nikoliv, posuďte sami. Odebírat podcasty pořadu Velké hlavy

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