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Andrea Verešová přibrala šest kilo. Přiznala, co se děje s jejím tělem
Modelka Andrea Verešová překvapila přiznáním, že její postava prochází změnami. Začala pravidelně posilovat, přibrala šest kilogramů a některé oblíbené oblečení už neoblékne.
Modelka Andrea Verešová (46) je dlouhodobě známá svou štíhlou postavou, kterou si udržuje i po narození dvou dětí. Sama ale přiznává, že s přibývajícím věkem se její tělo mění a musí tomu přizpůsobit nejen šatník, ale také pohybové aktivity. V poslední době totiž přibrala šest kilogramů, což je pro ni nezvyklá změna.
Na slavnostním otevření restaurace v centru Prahy se objevila v kožené sukni a krajkovém korzetu. Právě při této příležitosti prozradila deníku Blesk, že musela sáhnout po větší velikosti oblečení, než na jakou byla dosud zvyklá.
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„Málokdo ale ví, že sukně je velikosti M, protože jsem přibrala šest kil. Tělo už není, co bývávalo a kůže věkem povoluje. Takže jsem začala chodit do posilovny, což jsem nikdy předtím nedělala a posiluji svaly. Díky tomu vážím víc,“ přiznala modelka.
Změna postavy se promítla také do jejího oblékání. Některé kousky, které dříve nosila bez problémů, jsou jí nyní malé. Verešová si ale zbytečně velkou hlavu nedělá ani z toho, že bude muset svůj šatník částečně obměnit.
„S novými křivkami se musím naučit žít, protože jsem vždy byla hodně hubená. Najednou mi je hodně oblečení těsné a musím nakoupit větší velikosti. Ale pořádám různé bazary nebo dávám oblečení do dětských domovů, takže se nic nevyhodí,“ vysvětlila Blesku.
Přestože sport patří k jejímu životu dlouhodobě, klasické posilování pro ni představuje novou zkušenost. Dosud dávala přednost především aktivitám, které může provozovat venku nebo při kterých se zaměřuje na přirozený pohyb. „Mám ráda přirozené sporty, jako je jízda na kole, lyžování nebo jóga. Tohle je pro mě nový svět,“ dodala s úsměvem.
Na společenskou událost tentokrát dorazila pouze s kamarádkou. Její manžel totiž musel zůstat doma a postarat se o jejich syna Daniela, který se vrátil ze studií v Londýně nemocný. „Daník přiletěl z Londýna, kde studuje, o pár dní dřív a úplně hořel. Měl skoro čtyřicítky horečky, tak dostal léky a je v posteli,“ svěřila se modelka.
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