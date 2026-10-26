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Jenna Ortega zavzpomínala na Iron Mana 3. Natáčení mělo bolestivou dohru
Hvězda seriálu Wednesday zavzpomínala na svůj filmový debut. Bylo jí pouhých devět let a nadšení z natáčení Iron Mana 3 ji málem přivedlo k nepříjemnému úrazu.
Dnes patří Jenna Ortega mezi nejvýraznější mladé hollywoodské herečky. Než se ale proslavila jako Wednesday Addamsová, objevila se v roce 2013 ve filmu Iron Man 3. Bylo jí tehdy pouhých devět let a šlo o její vůbec první filmovou roli. Jak nyní prozradila magazínu Entertainment Weekly, na natáčení vzpomíná dodnes. A to i kvůli poněkud bolestivé zkušenosti.
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„Byla jsem tak šťastná, že jsem ve filmu. Roky jsem mámu prosila, než mi konečně dovolila chodit na konkurzy,“ vzpomínala herečka během rozhovoru, kterého se zúčastnil také režisér Taika Waititi. Podle svých slov získala roli na jednom z prvních konkurzů, kterých se zúčastnila.
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Že jde o velkou příležitost, jí tehdy došlo i díky jejím bratrům, kteří dobře věděli, kdo je Iron Man. Ortega se ve filmu objevila pouze na několik sekund. Ztvárnila vnučku amerického viceprezidenta, která přišla o jednu nohu. Její postava přitom měla význam pro děj, protože pomáhala odhalit viceprezidentovo spojení s padouchy.
Právě kvůli této roli musela mladá herečka sedět na invalidním vozíku s jednou nohou schovanou pod tělem. A protože byla z natáčení nadšená, rozhodla se z vozíku vůbec nevstávat. „Celý den jsem seděla na vozíku a byla jsem tak nadšená, že tam můžu být. Nechtěla jsem se ani pohnout,“ popsala.
Jenže když natáčení skončilo, přišel problém. Noha jí po dlouhém sezení natolik znecitlivěla, že měla potíže s chůzí. „Když jsem odcházela, kulhala jsem k autu. Znáte ten zvláštní pocit, když vám zdřevění noha? Málem jsem při vstávání z vozíku spadla přímo na obličej,“ přiznala herečka. Nepříjemný pocit přirovnala k televiznímu šumu, který jí prostupoval celou nohou.
Do vyprávění se zapojil také režisér Taika Waititi, který si z celé situace okamžitě udělal legraci. „Iron Man 3 jí způsobil poškození tepen v noze, ze kterého se nikdy nevyléčila,“ zavtipkoval režisér. „Už nikdy nebyla jako dřív,“ odpověděla mu Ortega se suchým humorem.
Herečka také nechala Waititiho hádat, ve kterém marvelovském filmu vlastně debutovala. Režisér nejprve tipoval Captain America: Návrat prvního Avengera, přestože si překvapivě pamatoval některé detaily její postavy.
Ortega nakonec prozradila, že šlo o Iron Mana 3 a se smíchem označila svou drobnou roli za svůj dosud nejlepší herecký výkon. Přestože se ve výsledném filmu objevila jen krátce a její dialogy byly vystřiženy, na svůj první den před filmovou kamerou nedá dopustit.
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