Konec velké tenisové lásky! Ukrajinská tenistka Svitolina se rozvádí se svým manželem

Konec velké tenisové lásky! Ukrajinská tenistka Svitolina se rozvádí se svým manželem

Elina Svitolina a Gaël Monfils (Zdroj: Profimedia)

19. října 2026·Barbora Turková

Hvězdný tenisový pár Elina Svitolina a Gaël Monfils vypadal, že ho nic nerozdělí. I přesto se tak stalo. Ukrajinská tenistka se na svém Instagramu svěřila, že se svým manželem již netvoří pár.

Elina Svitolina nedávno potrápila Češku Lindu Noskovou ve finále Billie Jean King Cupu. Sice Noskovou nepřekonala, nicméně tenisově se jí v sezoně daří. V soukromém životě je ale všechno jinak. Svitolina šokovala fanoušky bolestnou zpovědí a všem vyrazila dech nečekanou otevřeností. Tohle je to nejtěžší, o co jsem se s vámi kdy musela podělit. Každý ví, co pro mě znamená Ukrajina. O čem jsem ale mluvila jen zřídka, je to, co se mnou válka udělala uvnitř. Loni jsem vám řekla, že si potřebuji dát pauzu od tenisu, protože na tom nejsem emočně dobře. Dnes se chci otevřít o něco víc. Co jste neviděli, byly bezesné noci, pochybnosti a pocit, že pomalu ztrácím samu sebe.

Francouzský tenista je známý jako showman, na kurtu vždycky bavil diváky. Své manželce byl velkou oporou a pevně stál při ní. Na její vnitřní démony ale ani ta největší láska nestačila. Gaël to všechno viděl. Nikdy nepustil mou ruku. Dlouho jsme s tím společně bojovali ze všech sil. Jenže některé bitvy se odehrávají hluboko uvnitř vás a žádné množství lásky od někoho jiného je za vás nevyhraje.

 

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Tenistka pak přiznala, že z fungujícího manželství, z něhož se narodila čtyřletá dcerka Skai, musela odejít, aby zachránila sebe samu. Postupem času jsem pochopila, že musím znovu najít cestu sama k sobě a že to v našem manželství nedokážu. Je to ta nejtěžší pravda, jaké jsem kdy musela čelit, a to nejtěžší, co jsem kdy musela říct člověku, kterého miluji. Gaël naslouchal. Respektoval to, co potřebuji, se silou a noblesou, na kterou nikdy nezapomenu,“ svěřila se.

Vzápětí ale dodala, že konec manželství neznamená, že končí jejich rodičovství. Gaël mě miloval v mých nejšťastnějších i nejtemnějších chvílích a já ho milovala celým svým srdcem. Společně jsme vybudovali krásný život a dostali ten nejcennější dar ze všech, naši dceru Skai, která bude vždy na prvním místě. Naše manželství sice končí, ale naše rodina ne. Vždycky budeme jejími rodiči, bok po boku na každém kroku jejího života, dodala tenistka s tím, že za rozpadem manželství podle ní nenese nikdo vinu. Veřejnost poprosila o empatii a respektování jejich soukromí.

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