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HOROSKOPY: Váhy, přestaňte plánovat a udělejte konkrétní kroky ke splnění svých snů
BERAN
Poněkud náročnější den je před vámi. Sklízet byste pak totiž mohli důsledky svého tvrdohlavého jednání.
BÝK
Dnešek bude nejspíš o kompromisech. Pokud jste s někým v rozepři, pak máte šanci spor konečně ukončit, nebo alespoň zmírnit.
BLÍŽENCI
Stále jste v letu, myslíte na několik věcí najednou a můžete si zadělat na problém, ale nakonec vše zvládnete.
RAK
Tendence k přehánění nebudou dnes žádnou výjimkou, partnerské vztahy nevyjímaje. Raději nic neřešte!
LEV
Nelze vyloučit, že vás doženou resty z minulosti, které si vyžádají vaši pozornost. K jejich řešení budete muset obětovat i svůj volný čas.
PANNA
V rozená píle je vám dána. Máte větší šanci na sebeprosazení, ale nepouštějte se do nějakých složitostí, mělo by to obrácený efekt.
VÁHY
Přestaňte plánovat a udělejte konkrétní kroky ke splnění svých snů.
ŠTÍR
Dnešní Úplněk se vám postará o neklidný spánek, pocítíte tíhu povinností, ale dá vám dostatek síly vše zvládnout.
STŘELEC
Není čas na dlouhé úvahy, budete muset pracovně při-tvrdit. Nelze vyloučit i jisté změny.
KOZOROH
Pokud jste ustáli až doposud partnerskou krizi, pak máte vyhráno. Alespoň pro tento čas.
VODNÁŘ
Pozor si dejte na svůj pocit, že můžete bez obav riskovat. Dnešek tomu není nakloněn.
RYBY
Pravděpodobně budete řešit záležitosti spojené s emocemi. Možná se díku tomu konečně rozhodnete něco zásadního vyřešit.