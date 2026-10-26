HOROSKOPY: Váhy, přestaňte plánovat a udělejte konkrétní kroky ke splnění svých snů

26. října 2026·Horoskopy·Dagmar Kludská
Nevíte si rady s tím, jaký vás čeká den? Třeba vám poradí naše horoskopy, které pro rádio Frekvence 1 pravidelně připravuje kartářka Dagmar Kludská.

BERAN

Poněkud náročnější den je před vámi. Sklízet byste pak totiž mohli důsledky svého tvrdohlavého jednání.

BÝK

Dnešek bude nejspíš o kompromisech. Pokud jste s někým v rozepři, pak máte šanci spor konečně ukončit, nebo alespoň zmírnit.

BLÍŽENCI

Stále jste v letu, myslíte na několik věcí najednou a můžete si zadělat na problém, ale nakonec vše zvládnete.

RAK

Tendence k přehánění nebudou dnes žádnou výjimkou, partnerské vztahy nevyjímaje. Raději nic neřešte!

LEV

Nelze vyloučit, že vás doženou resty z minulosti, které si vyžádají vaši pozornost. K jejich řešení budete muset obětovat i svůj volný čas.

PANNA

V rozená píle je vám dána. Máte větší šanci na sebeprosazení, ale nepouštějte se do nějakých složitostí, mělo by to obrácený efekt.

VÁHY

Přestaňte plánovat a udělejte konkrétní kroky ke splnění svých snů.

ŠTÍR

Dnešní Úplněk se vám postará o neklidný spánek, pocítíte tíhu povinností, ale dá vám dostatek síly vše zvládnout.

STŘELEC

Není čas na dlouhé úvahy, budete muset pracovně při-tvrdit. Nelze vyloučit i jisté změny.

KOZOROH

Pokud jste ustáli až doposud partnerskou krizi, pak máte vyhráno. Alespoň pro tento čas.

VODNÁŘ

Pozor si dejte na svůj pocit, že můžete bez obav riskovat. Dnešek tomu není nakloněn.

RYBY

Pravděpodobně budete řešit záležitosti spojené s emocemi. Možná se díku tomu konečně rozhodnete něco zásadního vyřešit.

 

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