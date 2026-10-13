Ondřej Pavelka: Čechy jsou jedno velké ochotnické divadlo. Máme skvělé herce, ale není jich moc

Ondřej Pavelka: Čechy jsou jedno velké ochotnické divadlo. Máme skvělé herce, ale není jich moc

Ondřej Pavelka. Foto: Boomer Talk (se souhlasem)

13. října 2026·Šárka Blahoňovská

Herec a režisér Ondřej Pavelka přijal pozvání Miloše Pokorného do pořadu Boomer Talk. Zavzpomínal na své začátky před kamerou, prozradil, proč původně odmítl nabídku do seriálu Ulice, a otevřeně promluvil o současném herectví. Podle něj je dnes lidí, kteří se považují za herce, spousta, skutečně kvalitních herců ale tolik není.

Ondřej Pavelka se před kameru poprvé postavil v pohádce Deváté srdce režiséra Juraje Herze. Tehdy pro něj bylo filmové prostředí úplně nové. „Jako kluk z vesnice jsem najednou viděl opravdovou kameru,“ vzpomínal v Boomer Talk Miloše Pokorného. Ani teď však herectví nepovažuje za něco, co se dá jednou provždy naučit. „Nikdy jsem si nemyslel, že to umím. Mám pocit, a to je zábavné, že se to člověk pořád učí,“ říká.

Velkou školou se pro něj stala také Ulice, přestože nabídku do seriálu nejprve odmítl. „Já jsem avantgardní umělec z Divadla na okraji, ze sklepní dílny, tohle já prostě dělat nebudu,“popisuje své tehdejší uvažování. Názor změnil až po setkání s režisérem Dušanem Kleinem. Nakonec v Ulici strávil řadu let a rozhodnutí nelituje.

K současné herecké scéně se Pavelka staví poměrně kriticky. „Čechy jsou světový fenomén. Vlastně jsme jedno velké ochotnické divadlo. Ale s láskou to říkám,“směje se. Talentovaných lidí podle něj není méně než dříve, výrazně ale přibylo těch, kteří se za herce považují. „Těch lidí, co si o sobě myslí, že jsou herci, těch je teda hodně.“ Samotné množství natočeného obsahu podle něj navíc automaticky neznamená kvalitu. „Máme skvělé herce, ale není jich moc,“ říká. Mladým podle něj rychlé seriálové produkce pomohou osvojit si řemeslo a rychlou paměť, zásadní jsou ale velké a kvalitní role.

Pavelka ale rozhodně nezpomaluje. Aktuálně dokončil natáčení třetího Vyšehradu, který by se podle něj mohl dostat do kin na jaře. V divadle zkouší Dostojevského Běsy a zároveň hraje inscenaci Husákovo ticho, jejíž téma považuje za mimořádně aktuální.

Podívejte se na celý rozhovor.

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Klíčová slova: Boomer Talk·Miloš Pokorný

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