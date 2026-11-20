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Prachař, Ramba a další hvězdy v nové komedii. Film Něco jako rodina míří do kin
Co se stane, když se pod jednou střechou sejde parta lidí, kteří očekávají tučné dědictví? Nová česká komedie Něco jako rodina slibuje pořádnou dávku černého humoru, nečekaných zvratů a hvězdné obsazení. Do kin vstoupí už 26. listopadu.
Všichni si myslí, že přijeli pro kus dědictví. Jenže víkend ve vile bohatého Viktora Hoffmana se rychle změní v pořádný chaos. Spisovatel v tvůrčí krizi, jeho unavená manželka, bývalá milenka, ambiciózní realitní makléř i teatrální kadeřník s čivavou mají každý své představy o tom, co je čeká. Když se ale ukáže, že nic není takové, jak se zdá, začnou na povrch vyplouvat tajemství a vztahy dostanou pořádně zabrat. V nové komedii Něco jako rodina se představí Tereza Ramba, Jakub Prachař, Zuzana Mauréry, Elizaveta Maximová, Stanislav Majer, Tomáš Maštalír nebo Petr Lněnička.
Za scénářem i režií stojí Zuzana Marianková, která má na kontě úspěšné komedie Známí neznámí a Jedeme na teambuilding. Tentokrát vsadila na uzavřené prostředí a postavy, které se postupně dostávají do stále absurdnějších situací. Inspiraci přitom čerpala z vlastního života i pozorování lidí kolem sebe. „Myslím, že mají možnost vidět své oblíbené herce v dost nestandardních charakterových polohách. Věřím, že náš film je v něčem jiný, než české a slovenské komedie obvykle bývají, a doufám, že tahle jinakost bude diváky bavit,“ říká režisérka.
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Tereza Ramba si zahrála Lindu, při jejímž vytváření se inspirovala také svými kamarádkami. „Myslela jsem na pár kamarádek, řekla bych že to byl takový mega mix vystresovaných vlastností a úzkostí mých milovaných kamarádek, ale nikdy jim to samozřejmě nepřiznám,“ přiznala herečka. Natáčení pro ni přitom bylo příjemným odpočinkem po náročnějším pracovním období. Jakub Prachař, který ztvárnil Romana, zase ocenil samotný scénář. „To, že když jsem četl scénář, ani na chvíli jsem se nenudil a na konci jsem byl nečekaně překvapen.“ A přestože jeho postavu inspiroval skutečný člověk, jeho totožnost si herec raději nechává pro sebe.
Téměř celý film vznikal na zámku Luka nad Jihlavou, kde hercům dělal společnost i jeden neobvyklý kolega. Čivava Franz Josef si zahrála po boku Tomáše Maštalíra, představitele kadeřníka Rudolfa, a podle všeho si natáčení náležitě užívala. „Náš herec čivava Franz Josef je miláček, je to zlatíčko, a každý, kdo s ním přišel do kontaktu, si ho zamiloval. Ale nejvíc pusinek a oblíznutí jsem asi dostal já, takže jsme navázali velmi intimní vztah,“ zavtipkoval Maštalír. Franz navíc nemusel za prací nikam dojíždět. Na zámku totiž skutečně žije a po natáčení se mohl vracet do své vlastní komnaty. A na slavnostní premiéru už má podle svého trenéra připravený i outfit ve stylu smart casual.
Komedie Něco jako rodina vstoupí do českých kin ve čtvrtek 26. listopadu.