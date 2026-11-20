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Robert Šlachta: Jihomoravský kraj potřebuje hejtmana, který se mu bude naplno věnovat
Robert Šlachta zhodnotil ustavující schůzi Senátu a znovuzvolení Miloše Vystrčila do funkce předsedy. Přestože s ním názorově v některých otázkách nesouhlasí, ocenil jeho profesionální vedení horní komory parlamentu. Výhrady naopak měl ke zvolení Jana Grolicha místopředsedou Senátu, protože zároveň zůstává jihomoravským hejtmanem. Šlachta dlouhodobě kritizuje kumulaci politických funkcí a podle něj by měl mít každý politik dostatek času na jejich řádné vykonávání. „Já si myslím, že Jižní Morava si zaslouží plnohodnotného hejtmana, protože ty funkce sladit a ty funkce dávat dohromady si myslím, že není vůbec žádná sranda,“ uvedl.
Řeč přišla na jeho setrvání v senátorském klubu hnutí ANO, o jehož opuštění Šlachta mluvil krátce po senátních volbách. Nakonec se rozhodl zůstat, přestože zdůraznil, že se necítí být vázaný klubovou příslušností a hodlá hlasovat podle vlastního přesvědčení. Jako příklad uvedl stavební zákon, proti kterému se postavil kvůli nejasnostem kolem jeho zavádění. Výhrady má také k plánovaným změnám financování veřejnoprávních médií. Podle něj by se o tak zásadním kroku měla vést širší odborná i politická debata. „Já chci vést debatu a chci vést dlouho, jakým způsobem to bude financováno, kde vezmeme na to peníze,“ vysvětlil.
Jako místopředseda výboru pro zahraničí, obranu a bezpečnost se vyjádřil také k podpoře Ukrajiny a české účasti na vojenských cvičeních v Polsku. Kritizoval, že se čeští vojáci nemohli zúčastnit cvičení zaměřeného na bezpečnostní záruky po skončení konfliktu na Ukrajině. Podle něj se nejednalo o vysílání českých vojáků na ukrajinské území, ale o přípravu na budoucí bezpečnostní situaci.
Robert Šlachta se zastal existence Senátu. Podle něj by horní komora parlamentu neměla být rušena, ale naopak by měla získat větší pravomoci při schvalování zákonů. Navrhuje například změnu pravidel, podle kterých by Poslanecká sněmovna potřebovala k přehlasování senátního veta více než současných 101 hlasů. Vyjádřil se také k rozhodnutí soudu, který zrušil výsledky senátních voleb na Žďársku kvůli nesrovnalostem v zápisech a počtech hlasů. Celou situaci označil za výrazné selhání státní správy a avizoval, že se na její fungování bude ptát ministra vnitra.
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