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Tenisová hvězda vyrazila fanouškům dech! Sára Bejlek ukázala v exotice sympatického krasavce
České tenisové hvězdy mají po náročné sezóně konečně pár dní na odpočinku. Sára Bejlek má za sebou životní sezónu a i ona konečně vyrazila na dovolenou. Kráska si vybrala Seychely a vypadá to, že v exotice není sama.
Tenisovou raketu vyměnila Sára Bejlek za plavky, žabky a sportovní haly za průzračné moře v tropickém ráji. Na Instagramu se pochlubila fotkami, na kterých se to jen hemží nádhernými plážemi, tyrkysovým mořem, obřími želvami nebo zábavou na vodním skútru. A Sára na dovolené není sama.
Na fotografiích se totiž objímá s mužem. A rozhodně nejde o neznámou tvář. Sára na jedné z fotek označila českého badmintonistu Dominika Kopřivu. Ten by mohl být jejím novým partnerem, jak o tom na konci srpna mluvil Sářin trenér Jakub Kahoun. Ten se totiž svěřil, že jeho svěřenkyně má nový vztah.
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Dodal, že jde o profesionálního sportovce, takže chápe Sářin tenisový život. Dodal, že láska má na ni dobrý vliv a dvojice tráví čas v Praze, když se tam setkají. Jméno ale neprozradil. Vzhledem k tomu, že Sára je teď na dovolené právě s Dominikem, mohl by to být právě on, o kom trenér mluvil.