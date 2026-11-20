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Katka Bartůněk Hrstková a David Lukeš: Chtěli jsem, aby se na vozíku ve StarDance opravdu hodně tančilo
20. listopadu 2026·Host Frekvence 1···
NásledujePřehrát za 5 sPřejít na díl →Už zítra čeká diváky StarDance charitativní večer. Proto k nám do studia zavítala tanečnice Kateřina Bartuněk Hrstková a ředitel Centra Paraple David Lukeš a přiblížili, co nás v tento večer čeká. Katka připravuje společnou choreografii profesionálních tanečníků a vozíčkářů, do které zapojila také pět sportovních vozíků, aby si účastníci mohli vyzkoušet dynamičtější a náročnější taneční prvky. David zase mluvil o rozvoji služeb Centra Paraple, hlavně na pomoc lidem v regionech. Poslechněte si celý rozhovor. Odebírat podcasty pořadu Host Frekvence 1
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