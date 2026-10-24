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Brixtn a Tomáš Klus vydávají společný singl „Nebuďme na sebe zlí“
Kapela Brixtn, kterou tvoří bratři Matěj a Štěpán, spojila síly s Tomášem Klusem v novém singlu „Nebuďme na sebe zlí“. Skladba vznikla z přirozeného tvůrčího propojení a reaguje na negativitu, se kterou se lidé setkávají na sociálních sítích. Společně ji interpreti zazpívají také 27. listopadu 2026 v O2 universu na koncertě Tomáše Kluse. Brixtn zároveň chystají svůj dosud největší samostatný koncert, který se uskuteční 16. dubna 2027 v Paláci Akropolis a bude spojený s křtem nového alba.
Impulsem ke vzniku singlu „Nebuďme na sebe zlí“ byla zkušenost Matěje z Brixtn který na sociálních sítích narazil na příspěvek muže sdílejícího obyčejnou radost ze svého života. Místo podpory se však dočkal stovek posměšných komentářů. Právě kontrast mezi upřímným štěstím a zbytečnou negativitou se stal základem textu, který Matěj napsal prakticky na jeden zátah. „Jednou jsem se ráno vzbudil a na Threads na mě vyskočil příspěvek týpka, jak sdílí fotku se svojí ženou u svýho auta. Byla to taková hodně obyč rodinka a psal k tomu, že je fakt v životě mega šťastnej a má všechno, po čem snil. V komentářích ale převládal výsměch a přišlo mi to celý mega smutný a špatně. A nějak jsem na to konto jedním dechem napsal celej text songu,“ popisuje vznik skladby Matěj.
Kapela pak několik měsíců postupně rozvíjela hudební podobu písně. Nápad přizvat Tomáše Kluse přišel během cesty na koncert, kdy si bratři v dodávce pouštěli rozpracovaná dema. „Napadlo mě, že by sem mega sednula sloka od Tomáše. Tou dobou už jsme se trošku znali z různejch akcí, Matějovi to přišel super nápad, a tak jsme Tomovi poslali song a drze se optali, jestli by to s námi nezkusil,“ vzpomíná Štěpán.
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Tomáš Klus nabídku přijal a do skladby přinesl vlastní sloku i finální refrén, se kterým kapela původně vůbec nepočítala. Společně pak píseň dokončili během letního setkání u Tomáše doma, kde také nahráli vokály. Pozorní posluchači v závěrečném refrénu uslyší i hlas Tamary, která přispěla několika nahrávkami. O finální mix a mastering se postaral Michal Pekárek, který spolupracoval mimo jiné na řadě alb kapely Chinaski.