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Po pěti letech vydává kapela Kryštof nové album. Vzniklo spontánně
9. října 2026·
Hitmakeři v čele s Richardem Krajčem dnes vydávají nové album Půlnoční hřích. Mezi jedenácti tracky se objeví už vydané singly Moviestars se Sergeiem Barracudou nebo Půlnoční hřích, který stále patří mezi nejhranější písně v český rádiích a mezi nejsledovanější videa na YouTube.
Singl, na kterém hostuje Dominique Alagia dal, taky název celému albu. Tyto dva počiny ale nejsou jedinými spolupracemi. Track Rubín nazpívala s kapelou talentovaná písničkářka beira a na závěrečnou píseň Hrej Kapelo pozvali Kryštof oblíbenou kapelu Jelen.
„Desku považuju za náš vrchol. Možná je to tím, že vznikla neuvěřitelně spontánně, bez tlaku a překvapivě, přesto neuvěřitelně odráží pocity, které si teď životem nesu. Celá kapela, i po těch 33 letech spolu, odvedla neuvěřitelný kus práce a producent Johny Rainbow nám dodal přesně to, co jsme potřebovali. Je v ní touha, vášeň, láska, smrt. Je tam vše,“ láká Krajčo k poslechu desky, která vznikala v Real World Studios Petera Gabriela a v belgických Daft Music Studios.
Spolu s albem vychází také videoklip k písni Oblohy půl, ve kterém ústřední zamilovanou dvojici ztvárnili Janka Balková a Richard Galdun. O režii se postaralo duo Tomáš Treťo Tretiník a Juro Zmatek.
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