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Poetika vydává energickou hitovku. Připomíná v ní, že Nejsou všechny holky stejný
17. října 2026·
Již ve čtvrtek 22. října oslaví kapela Poetika 10 let své existence v pražském Lucerna Music Baru. Pro své nejvěrnější fanoušky si hudebníci připravili spoustu starších hitů i novinek. Do druhé kategorie spadá také nejnovější singl Nejsou všechny holky stejný, který vypráví o romantických duších, které se umí zamilovat i několikrát za den.
„Song vznikl, když jsem přišel za našim kytaristou a producentem Davem, že mám melodii zpěvu, kterou bych chtěl propojit s britrock hudebním podkladem. Dave udělal instrumental a já měl radost z toho, že to je něco, co jsme doposud hudebně nezkusili. Baví mě to a přijde mi, že to celkově funguje,” říká Ondřej Brejška o novém singlu, který hned na první dobrou zaujme celkovou energií a chytlavým refrénem.
Text napsal sám frontman o člověku, který se dokáže při každé příležitosti zamilovat, klidně i několikrát za hodinu, třeba cestou autem do práce.„Já to tak naštěstí nemám, ale v mém okolí takové pistolníky vnímám a když už nic, tak mají určitě dost pestrý život,” dodává s zpěvák s úsměvem. V singlu, který produkoval Dave Matsu a míchal a koprodukoval Filip Vlček je zachovaná také úplně původní myšlenka. „Není třeba házet všechny holky do jednoho pytle, když to s jednou úplně nedopadlo. Potom mají někteří kamarádi sklony hledat staré chyby v nových holkách,” upozorňuje Brejška.
A když už i track zní trochu jinak, než jak jsme od Poetiky zvyklí, i klip vznikal odlišně – bez štábu a ve zpěvákově rodném Velkém Meziříčí. „Vystřídali jsme neskutečné množství lokací, které se v klipu prolínají, jak nějaký Velmez multiverse. Během natáčení jsme ten song zahráli 56x a neoposlouchal se, tak věříme, že tomu naši fanoušci pár pokusů dají taky,” uzavírá povídání Ondřej.
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