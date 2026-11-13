Slza vydává nový singl Všechno nebo nic. Inspiraci našla náhodou na ulici

Slza vydává nový singl Všechno nebo nic. Inspiraci našla náhodou na&nbsp;ulici
13. listopadu 2026·Šárka Blahoňovská

Kapela Slza představuje nový singl Všechno nebo nic. Po květnové Holce z plakátu přichází s další skladbou, která vypráví o odhodlání, vytrvalosti a odvaze jít si za svými sny. Inspiraci k ní kapela našla úplnou náhodou a videoklip natočila v unikátních prostorách hvězdárny v Ondřejově.

Singl vznikl na konci loňského léta během několikadenní writing session, na které Slza spolupracovala s Oliverem Somem a Petrem Harazinem. Přestože se muzikantům zpočátku nedařilo přijít s žádným nápadem, všechno změnila jedna náhodně zaslechnutá věta. „Za celé dopoledne jsme nenapsali nic, nějak to nepřicházelo, a tak jsme to na chvíli zabalili a vyrazili na oběd. Cestou jsme od někoho úplně cizího na ulici zaslechli větu ‚Všechno nebo nic‘ a bylo to – hlavní slogan byl na světě. Když jsme se vrátili do studia, šlo to už tak nějak samo,“ vzpomíná Petr Lexa.

Skladba následně téměř rok čekala na své vydání. Letos v říjnu se k ní kapela vrátila a společně s Xindlem X doladila poslední detaily textu. „Song je o tom, že se někdy musíš něčemu oddat úplně, protože jiná cesta není. Buď všechno, nebo nic. A často k tomu cíli vede dlouhá, zdánlivě nekonečná cesta, ale důležité je to nevzdat,“vysvětluje zpěvák.

Vybíráme pro vás

KVÍZ: Na vlastní oči! Zkuste si 9 otázek, které potrápí vaše mozkové závity

Přečíst článek

Ústředním motivem videoklipu se stal vesmír, který symbolizuje vzdálenost a zdánlivou nedosažitelnost. „Chtěl jsem v klipu nějak znázornit vzdálenost, nedosažitelnost. A tak mě napadla symbolika vesmíru, protože nic není dál než vesmír, přibližuje Lexa. Ideální lokaci nakonec kapela našla na hvězdárně v Ondřejově, kde mohla natáčet nejen u monumentálních radioteleskopů, ale také v historických prostorách observatoře.

Klíčová slova: Slza·Všechno nebo nic

Doporučujeme

Víkendový horoskop: Komu přijde nečekaná zpráva a které znamení čeká velké rozhodnutí?
Teď nejčtenější
HOROSKOPY: Střelci, láska je mocná čarodějka. Jestli jste v jejím vlivu, budete se těžko dostávat zpětJako by jí z oka vypadla! Lucie Zedníčková vyvedla krásnou dceru AméliiHOROSKOPY: Váhy, kde bude vaše srdce, tam budou i vaše myšlenky, pozor na podezíravost a žárlivost

Další článek
Písničkář Láska chystá třetí album. V novém singlu si s Matějem Homolou utahují sami ze sebePísničkář Láska spojil síly s frontmanem kapely Wohnout Matějem Homolou. Společně vydali singl Refrén nemá slova, ve kterém si s humorem utahují ze svých hudebních kariér. Novinka Číst další článek →
Související články
Divokej Bill vydává novinku Do neznáma. Vznikla pro radost z tvorbyHudba · 2 min čteníKomerční sděleníPátý ročník Comic-Con Brno & Junior klepe na dveře! Přivítá Sabinu Laurinovou, Michaelu Kuklovou i tvůrce seriálu KosmoEva SAIJA Burešová vydává melancholický singl Hladiny a chystá deskuHudba · 2 min čteníXindl X a zpěvačka Elly představují novinku Co mám na srdciHudba · 3 min čtení
Nejčtenější v rubrice Hudba
1Kateřina Marie Tichá vzpomíná v novém klipu na svůj první pražský byt2Co stálo za rozpadem kapely Nightwork? Soukup tvrdí, že skoro všichni brali drogy3Hitovka týdne: Pierre Cosso a Bonnie Bianco – Stay4Hitovka týdne: David Hasselhoff – Looking For Freedom
Pokračujte v rubrice
HudbaSlzaVšechno nebo nic