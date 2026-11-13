Vyhledávání
Slza vydává nový singl Všechno nebo nic. Inspiraci našla náhodou na ulici
Kapela Slza představuje nový singl Všechno nebo nic. Po květnové Holce z plakátu přichází s další skladbou, která vypráví o odhodlání, vytrvalosti a odvaze jít si za svými sny. Inspiraci k ní kapela našla úplnou náhodou a videoklip natočila v unikátních prostorách hvězdárny v Ondřejově.
Singl vznikl na konci loňského léta během několikadenní writing session, na které Slza spolupracovala s Oliverem Somem a Petrem Harazinem. Přestože se muzikantům zpočátku nedařilo přijít s žádným nápadem, všechno změnila jedna náhodně zaslechnutá věta. „Za celé dopoledne jsme nenapsali nic, nějak to nepřicházelo, a tak jsme to na chvíli zabalili a vyrazili na oběd. Cestou jsme od někoho úplně cizího na ulici zaslechli větu ‚Všechno nebo nic‘ a bylo to – hlavní slogan byl na světě. Když jsme se vrátili do studia, šlo to už tak nějak samo,“ vzpomíná Petr Lexa.
Skladba následně téměř rok čekala na své vydání. Letos v říjnu se k ní kapela vrátila a společně s Xindlem X doladila poslední detaily textu. „Song je o tom, že se někdy musíš něčemu oddat úplně, protože jiná cesta není. Buď všechno, nebo nic. A často k tomu cíli vede dlouhá, zdánlivě nekonečná cesta, ale důležité je to nevzdat,“vysvětluje zpěvák.
KVÍZ: Na vlastní oči! Zkuste si 9 otázek, které potrápí vaše mozkové závityPřečíst článek →
Ústředním motivem videoklipu se stal vesmír, který symbolizuje vzdálenost a zdánlivou nedosažitelnost. „Chtěl jsem v klipu nějak znázornit vzdálenost, nedosažitelnost. A tak mě napadla symbolika vesmíru, protože nic není dál než vesmír,“ přibližuje Lexa. Ideální lokaci nakonec kapela našla na hvězdárně v Ondřejově, kde mohla natáčet nejen u monumentálních radioteleskopů, ale také v historických prostorách observatoře.