KVÍZ: Na vlastní oči! Zkuste si 9 otázek, které potrápí vaše mozkové závity

KVÍZ: Na&nbsp;vlastní oči! Zkuste si 9 otázek, které potrápí vaše mozkové závity

Ilustrační foto (Zdroj: Depositphotos)

13. listopadu 2026·Šárka Blahoňovská

Nestihli jste si zahrát páteční éterový kvíz v reálném čase? Nevadí! Můžete si ho udělat i zpětně, hezky v klidu a kdykoliv chcete!

Kvízy Setřel Miloše hrajeme naživo každý pátek dopoledne, ale pokud vám zrovna utekl, můžete to klidně zkusit teď. A jestli jste se zúčastnili, otestujte se, kolik si toho pamatujete a jestli tentokrát už dáte všechny otázky správně.

Jste připravení? Tak jdeme na to 😉

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KVÍZ: Na vlastní oči! Zkuste si 9 otázek, které potrápí vaše mozkové závity

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Klíčová slova: kvízy·Sestřel Miloše

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