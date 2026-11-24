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František Kotrba: Rizikových e-shopů přibývá. Některé zmizí za pár týdnů
Black Friday a předvánoční nákupy jsou v plném proudu. S výhodnými nabídkami ale přibývá také podvodů. Jak poznat falešné slevy a na co si dát pozor? V Press klubu Frekvence 1 radil mluvčí České obchodní inspekce František Kotrba.
Výrazná sleva nemusí znamenat výhodný nákup. Obchodníci navíc často využívají časové odpočty nebo upozornění na poslední kusy. „To, že tlačím toho spotřebitele, aby šel a učinil ekonomické rozhodnutí, které by jinak neučinil, to je v podstatě základní definice nekalé obchodní praktiky,“ vysvětlil Kotrba. Před nákupem proto doporučuje porovnat ceny u více prodejců.
Česká obchodní inspekce letos eviduje už více než 450 rizikových e-shopů. Většina z nich je anonymní a zákazníci často netuší, komu posílají peníze. „To základní je, že nevím, s kým uzavírám smluvní vztah a u koho můžu uplatňovat svoje spotřebitelská práva,“ upozornil mluvčí. Některé podvodné obchody navíc napodobují známé značky nebo fungují jen několik týdnů, než zmizí.
Pozor by si lidé měli dát také na nevyžádané zásilky na dobírku. Pokud si nejsou jistí, že balíček skutečně objednali, neměli by ho přebírat. Při větších nákupech Kotrba doporučuje platit kartou. „V některých případech je možné obrátit se na mou banku a požádat o to, řekněme, zpětvzetí těch finančních prostředků,“ připomněl možnost chargebacku, která při platbě převodem nebo v hotovosti neexistuje.
Ani zlevněné zboží nepřichází o možnost reklamace. Při nákupu přes internet navíc zákazníci zpravidla mohou do 14 dnů odstoupit od smlouvy bez udání důvodu. „Pozor, v případě Vánoc musí toto právo využít ten, kdo ten výrobek nakupoval. To znamená, ne ten obdarovaný, ale ten, kdo ho obdaroval,“ zdůraznil Kotrba.
Co dalšího František Kotrba řekl? Poslechněte si celý Press klub.