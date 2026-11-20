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Vítězka Peče celá země Eliška Hlaváčová: Chci, aby pečení zůstalo koníčkem
Vyhrála letošní řadu televizní soutěže Peče celá země, vydala vlastní kuchařku a lektoruje kurzy. Přesto se Eliška Hlaváčová za profesionální cukrářku nepovažuje a nechce to měnit. „To je stále koníček a doufám, že to koníčkem i zůstane. Protože víte, jak to je, někdy se tak říká, že v momentě, kdy z koníčku se stane práce, tak to potom člověka třeba tak nenaplňuje,“ řekla v Press klubu Frekvence 1 Ondřeji Kopovi.
Proč se po výhře dál považuje za amatérku
Do soutěže amatérských pekařů a cukrářů nastupovala jako maminka dvou dětí, která s rodinou hospodaří na ekologické farmě. Vítězství na tom podle ní nic nezměnilo. „Nejsem vystudovaná, nejsem vyučená… Takže já se považuji určitě za amatéra,“ popsala. Prodej cukroví nikdy neplánovala a neplánuje ho ani teď.
Při natáčení byla myšlenkami doma u kravek a dětí
Natáčení znamenalo zhruba pět týdnů mimo domov, dceři byly necelé dva roky. „Pro mě bylo prioritní se neudělat ostudu, z čehož jsem měla největší stres,“ přiznala. Doma mezitím na farmě dobíhaly porody krav. „Vždycky jsem byla myšlenkama doma… Takže já jsem spíš od té soutěže utíkala,“ dodala s tím, že bez partnera a rodiny by soutěž nezvládla.
Místo klasického cukroví ladí pralinky ke stromečku
Na Vánoce u ní doma nevedou linecká kolečka, ale pralinky. Dělá je už třetím nebo čtvrtým rokem. „Vždycky tak, jak ladím vánoční stromeček a vánoční stůl, tak i ladím pralinky,“ vysvětlila. Láká ji na nich práce s čokoládou i to, že se dají plnit různými náplněmi a jsou „trošku zase něco jiného než to naše klasické české cukroví“.
Na čem při dnešních cenách surovin šetřit nechce
Otázku, jestli se dá ještě levně péct, odbyla jasně: kvalitní suroviny nenahrazuje. „I v těch akčních cenách… třeba teď máslo je za krásnou cenu,“ podotkla. A přidala radu pro všechny, kdo řeší vánoční rozpočet: „Radši menší množství toho, co člověk napeče, ale z těch kvalitních surovin.“
Kuchařku psala hlavně pro své děti
Nová kniha Neobyčejně obyčejná kuchařka spojuje rodinné recepty s dorty, tartaletkami a odpalovaným těstem, včetně podrobných postupů pro úplné začátečníky. „Můj odkaz primární byl zanechat něco za sebou,“ řekla. Inspiraci přitom nehledá na sociálních sítích – ty jsou pro ni „strašný žrout času“ – ale v tištěných knihách: „Strašně ráda listuju zahraniční kuchařky.“ S partnerem teď rekonstruují menší stateček; cukrárnu na něm ale mít nechce.
Celý rozhovor s Eliškou Hlaváčovou si můžete poslechnout v záznamu Press klubu Frekvence 1.
Zdroj: Press klub Frekvence 1