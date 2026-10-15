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Chcete se znovu narodit? V Tokiu vás vrátí do dělohy a pak vás pohoupají
Japonsko přichází s dalším wellness konceptem, který rozhodně nezapadne. V tokijské čtvrti Roppongi se chystá otevřít privátní Sauna Mother, jejíž návštěvníci mají na dvě hodiny symbolicky „přestat být dospělými“. Celý zážitek kopíruje cestu od pobytu v děloze přes narození až po houpání v pomyslné náruči matky.
Sauna Mother (Sauna Matka) staví svůj koncept na myšlence, že dospělí na chvíli odloží starosti každodenního života a vrátí se k pocitu bezpečí, který provozovatelé přirovnávají k ranému dětství. Nový podnik má v Roppongi otevřít na konci října 2026 a jednotlivé rezervace jsou naplánované na 120 minut. Privátní prostor může využít jeden až čtyři lidé najednou.
První zastávkou je takzvaná womb sauna, tedy sauna inspirovaná dělohou. Místnost osvětluje sytě červené světlo a návštěvníky obklopuje speciální zvuková kulisa složená z tlukotu srdce, zvuků tělesných tekutin a tlumených ruchů okolního světa. Sauna má mít přibližně 85 stupňů Celsia a 40procentní vlhkost. V její zadní části se nachází speciálně tvarovaná lavice, na které se může člověk schoulit do polohy připomínající plod.
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Součástí prostoru je dokonce kulaté okénko, přes které se mohou návštěvníci ve fetální poloze vyfotit. Snímek lze následně použít na památeční certifikát znovuzrození. Provozovatelé si tak s celým tématem narození pohrávají skutečně do posledního detailu.
Atmosféru doplňuje i speciálně vytvořená vůně. Je založená na látkách označovaných jako lakton C10 a C11 a podle provozovatelů má evokovat vůni lidské pokožky a pocit blízkosti matky. Jde ale samozřejmě o součást tematického wellness konceptu, nikoliv o skutečnou rekonstrukci prostředí dělohy.
Jakmile člověk dělohu opustí, čeká ho symbolický porod. Místo skutečného dramatu ale přichází zhruba osmdesát centimetrů hluboká lázeň s vodou o teplotě kolem 15 stupňů. Má představovat první koupel novorozence po příchodu na svět.
Prostor je obklopený průsvitnou clonou, která má připomínat neostré vidění novorozence. Ze zdi navíc vystupuje obří ruka, z níž teče voda. Autoři konceptu chtějí navodit pocit, že je člověk oproti svému okolí opět malý a bezbranný.
Další fáze dostala název Mother’s Lap Shower. Návštěvník si lehne nebo usedne na konstrukci tvarovanou jako ženský trup a stehna a voda na něj proudí ze tří směrů. Celé řešení má připomínat okamžik, kdy je malé dítě koupáno a opečováváno v náručí rodiče.
Nejvýraznější částí celé atrakce je takzvaná Mother Sofa. Speciálně tvarované lehátko podepírá celé tělo, jemně se pohupuje a má návštěvníkovi umožnit úplně povolit svaly. Vybrat si lze ze tří rychlostí houpání. Nad člověkem se zároveň může zobrazit jedna ze čtyř mateřských postav – například japonská bohyně Izanami, stylizovaná anime matka nebo postavy inspirované dalšími mytologiemi.
Provozovatelé tvrdí, že kombinace houpání, doteku, podpory těla a vizuálního pocitu péče má pomoci s hlubokým uvolněním a může podpořit pocit bezpečí. Sauna celý koncept shrnuje sloganem, který lze volně přeložit jako „120 minut, kdy přestanete být dospělí“.
Zážitek ale není úplně levný. Samostatná dvouhodinová návštěva má stát 8 500 jenů, tedy zhruba několik tisíc korun podle aktuálního kurzu. Pro dvojici je cena 12 000 jenů, pro tři osoby 15 000 a pro čtyři 20 000 jenů.
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