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Zemřel Andy Taylor z Duran Duran. Legendární kytarista podlehl rakovině, bylo mu 65 let
Hudební svět zasáhla smutná zpráva. Ve věku 65 let zemřel Andy Taylor, někdejší kytarista slavné britské skupiny Duran Duran. Muzikant, který se podílel na vzniku hitů Hungry Like the Wolf nebo Rio, několik let bojoval s rakovinou prostaty. Poslední chvíle strávil doma se svými nejbližšími.
Britská hudební scéna přišla o jednu z výrazných osobností osmdesátých let. Andy Taylor, který pomáhal formovat charakteristický zvuk skupiny Duran Duran, zemřel v pondělí 23. listopadu ve věku 65 let. Informaci o jeho úmrtí zveřejnila o dva dny později rodina společně s jeho bývalými spoluhráči.
Podle rodinného prohlášení odešel hudebník pokojně ve svém domově, obklopen blízkými. Za sebou měl dlouhý boj s vážným onkologickým onemocněním. Taylorova manželka Tracey v dojemném vyjádření připomněla, že ačkoliv ho miliony fanoušků znaly jako výjimečného kytaristu, pro jeho nejbližší znamenal mnohem víc.
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Byl podle ní oporou celé rodiny a největší radost mu přinášely chvíle, kdy mohli být všichni společně. Poděkovala také fanouškům z celého světa, kteří hudebníka během nemoci podporovali. Jejich laskavost a povzbudivé vzkazy byly podle ní pro rodinu důležitým zdrojem útěchy a síly. Po Taylorovi zůstala manželka, čtyři děti a vnuk.
Na svého někdejšího spoluhráče zavzpomínali také členové Duran Duran. Připomněli především jeho zásadní přínos v počátcích skupiny, která se během osmdesátých let proměnila v celosvětový hudební fenomén.
Taylor přišel do Birminghamu ze severovýchodní Anglie s kytarou a přesvědčením, že kapela může dokázat velké věci. Právě jeho výrazný kytarový styl dodal skladbám Duran Duran rockovou energii, která se stala jedním z charakteristických prvků jejich tvorby.
Spoluhráči v rozloučení uvedli, že do jejich hudby přinesl „oheň a sebevědomý šmrnc“, díky nimž se písně kapely dostaly k posluchačům po celém světě. Andy Taylor se ke skupině připojil v roce 1980 poté, co odpověděl na inzerát v hudebním časopise Melody Maker.
Duran Duran tehdy teprve hledali svou definitivní podobu. Netrvalo však dlouho a kapela začala dobývat britské i americké hitparády. Taylorova kytara se výrazně podepsala na skladbách Hungry Like the Wolf, Rio, Girls on Film nebo The Reflex. Podílel se také na oblíbené baladě Save a Prayer.
Právě propojení syntezátorů, tanečních rytmů a výrazných kytarových partů pomohlo skupině vytvořit nezaměnitelný zvuk, který ovlivnil celou jednu hudební generaci. V roce 1986 Taylor kapelu opustil a vydal se vlastní hudební cestou. K Duran Duran se ale později vrátil. V letech 2001 až 2006 byl součástí obnovené klasické sestavy a se skupinou znovu vystupoval i nahrával.
Jeho poslední spolupráce s bývalými kolegy se objevila na albu Danse Macabre z roku 2023, na kterém se podílel na šesti skladbách. Veřejnost se o Taylorově zdravotním stavu dozvěděla v roce 2022, kdy byli Duran Duran uvedeni do prestižní Rock & Roll Hall of Fame.
Kytarista se slavnostního ceremoniálu nemohl zúčastnit. Právě tehdy oznámil, že mu lékaři diagnostikovali rakovinu prostaty ve čtvrtém stadiu. Přestože se potýkal s vážnou nemocí, hudbě se snažil věnovat i nadále. Jeho účast na nahrávání alba Danse Macabre tak získala pro fanoušky i samotnou kapelu zvláštní význam.
Rodina nyní požádala všechny, kteří by chtěli uctít jeho památku, aby místo jiných projevů soustrasti zvážili finanční příspěvek organizaci Prostate Cancer UK, která se věnuje boji proti rakovině prostaty. Andy Taylor zůstane v hudební historii zapsán jako jeden z muzikantů, kteří pomohli proměnit Duran Duran v jednu z nejúspěšnějších britských skupin osmdesátých let. Jeho kytarové party budou dál znít v písních, které si oblíbily miliony posluchačů napříč generacemi.
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