Vyhledávání
Rodinné trápení Jiřího Štěpničky: Se synem se nesmířil ani před smrtí
Jiří Štěpnička měl vedle úspěšné herecké kariéry i velmi složitou rodinnou kapitolu. Se synem Jakubem, který se stal lékařem, měl podle vlastních slov dlouhodobě konfliktní vztah a o jejich vzájemné nevraživosti mluvil otevřeně. Naopak s dcerou Juditou si byl blízký a právě ona při něm v posledních letech stála, když se jeho zdravotní stav začal zhoršovat.
Jiří se netajil tím, že jeho vztah se synem Jakubem nebyl dobrý. „Syn je doktor. My se spolu nenávidíme!“ prohlásil tehdy herec v rozhovoru pro Blesk. Jindy jejich komplikovaný vztah zlehčoval tím, že jsou oba narozeni ve stejném znamení. „Prostě se vzájemně nesnášíme,“ odpovídal podle deníku na dotazy okolí.
Za rozkolem údajně stála i majetková záležitost spojená s pražským bytem po Jakubově dědečkovi z matčiny strany, malíři Josefu Říhovi. Štěpnička ale nikdy veřejně nerozebíral všechny podrobnosti jejich sporů, a tak není jasné, co všechno mezi nimi v průběhu let zaznělo.
Monika Timková čelí drsným hejtům: Píšou mi, že jsem moc hubená a vypadám jako chlapPřečíst článek →
Napětí mezi otcem a synem podle deníku přetrvávalo i v době, kdy se Jakub před několika lety staral o svou nemocnou maminku Janu. Pracoval tehdy ve zdravotnickém zařízení nedaleko Prahy, kde jí měl zajistit péči. Ani to ale nepřineslo zásadní obrat v jejich vztahu. Jiří Štěpnička zůstával vůči synovi rezervovaný a veřejně nedal najevo, že by mezi nimi došlo k usmíření.
Jakub přitom vystudoval medicínu na přání rodičů, ačkoliv měl původně jiné představy o své budoucnosti. Úplně jinak fungoval Štěpničkův vztah s dcerou Juditou. Ta se stala jedním z jeho nejbližších lidí a v době, kdy se mu zhoršovalo zdraví, mu pomáhala s praktickými věcmi a byla mu oporou.
Podle hercova bratra Jana Samce mu Judita spolu se svou dcerou Ester občas i tajně uklízela byt. Štěpnička si totiž velmi zakládal na vlastní soběstačnosti a pomoc druhých nesl těžce. „Ale nesměl to poznat!“ upozornil Jan Samec. „To by hned byl oheň na střeše, protože Jirka chtěl být naprosto soběstačný. A byl přesvědčený, že je…“
Přestože o synovi mluvil tvrdě, úplně lhostejný mu podle všeho nebyl. V roce 2008 se Jakub ocitl ve vážné psychické krizi a po sebepoškození skončil v psychiatrické péči. Štěpnička tehdy tvrdil: „Nic mi není, jsem úplně v pořádku,“ jeho okolí ale popisovalo, že událost nesl velmi těžce.
„Jirka je velice citlivý člověk. Měl velice složité dětství, a to se odráží i v jeho rodinném životě. Žije od té doby ve stálých obavách, a teď si navíc jeho syn podřeže žíly! Hrůza…“ uvedl tehdy podle Blesku člověk z hercova okolí. Podle těchto svědectví si Štěpnička dokonce kladl synův stav částečně za vinu.
Jiří Štěpnička zemřel ve věku 79 let. Poslední rozloučení se uskuteční 20. října v historické budově Národního divadla, kde herec strávil více než padesát let své profesní dráhy. Budova se veřejnosti otevře v 10:30, samotný smuteční akt začne v 11 hodin. Připomenuty mají být jeho nejvýznamnější divadelní role i fotografie z profesního života. Poté bude herec uložen do rodinné hrobky na Vyšehradě vedle své manželky Jany a matky Jiřiny.
_____________