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Dudácké sólo jako hold pro kapelu AC/DC. Hit You Are the Voice od Johna Farnhamana zboural hitparády
20. října 2026·7 faktů Honzy Dědka··
NásledujePřehrát za 5 sPřejít na díl →Projděte si s Honzou Dědkem zajímavosti o slavných hitech, které (možná) neznáte. Premiéra ve vysílání každé úterý mezi 11. a 13. hodinou.
Další článekElton John chtěl hit Don’t Let the Sun Go Down on Me vyhodit do koše. Nakonec s Georgem Michaelem dobyl světProjděte si s Honzou Dědkem zajímavosti o slavných hitech, které (možná) neznáte. Premiéra ve vysílání každé úterý mezi 11. a 13. hodinou.Číst další článek →
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