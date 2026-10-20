HOROSKOPY: Střelci, dobrá vůle se vám nedá upřít, chce to jen více doteků a úsměvů

20. října 2026·Horoskopy·Dagmar Kludská
Nevíte si rady s tím, jaký vás čeká den? Třeba vám poradí naše horoskopy, které pro rádio Frekvence 1 pravidelně připravuje kartářka Dagmar Kludská.

BERAN

Čekají vás zkoušky a nové výzvy. Obecně lze předpokládat, že splníte vše, co jste si předsevzali.

BÝK

Včera vám bylo hej, dnes se vám může zdát, že svět je vzhůru nohama, ach jo.

BLÍŽENCI

Máte ambice k mnoha věcem, jen si nesmíte nechat šanci utéct. Na co se můžete spolehnout, je přízeň opačného pohlaví.

RAK

Navzdory osobním bojům si povedete dobře. Budete si připadat potřební a žádaní, nevyhnete se ani lásce.

LEV

Perfektně zvládnete práci, nákupy i rodinu a to tak rychle, že vám zbude čas i na nějaké to potěšení.

PANNA

Programové se udržujete v kondici, ale vypadá to, že budete muset stále něco řešit. –

VÁHY

Tvůrčí přístup vám sedí, nápadů budete mít hodně, ale psychika vás může vyvádět z rovnováhy.

ŠTÍR

Tvůrčí přístup vám sedí. Vyvarujte se flirtu s někým na pracovišti, nemuselo by to dobře dopadnout.

STŘELEC

Dobrá vůle se vám nedá upřít, chce to jen více doteků a úsměvů.

KOZOROH

Dnešek si žádá moudrost a objektivitu. Přiměřeně riskujte, nechtějte vše najednou.

VODNÁŘ

Všechno budete velmi intenzivně prožívat a vaše cíle se budou rychleji měnit. Výsledky budou mluvit za vás.

RYBY

Bez ohledu na pracovní nápor si během dneška najdete chvilku na rozptýlení. Dobré i méně dobré nápady vás budou provázet po celý den.

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