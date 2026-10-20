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HOROSKOPY: Střelci, dobrá vůle se vám nedá upřít, chce to jen více doteků a úsměvů
BERAN
Čekají vás zkoušky a nové výzvy. Obecně lze předpokládat, že splníte vše, co jste si předsevzali.
BÝK
Včera vám bylo hej, dnes se vám může zdát, že svět je vzhůru nohama, ach jo.
BLÍŽENCI
Máte ambice k mnoha věcem, jen si nesmíte nechat šanci utéct. Na co se můžete spolehnout, je přízeň opačného pohlaví.
RAK
Navzdory osobním bojům si povedete dobře. Budete si připadat potřební a žádaní, nevyhnete se ani lásce.
LEV
Perfektně zvládnete práci, nákupy i rodinu a to tak rychle, že vám zbude čas i na nějaké to potěšení.
PANNA
Programové se udržujete v kondici, ale vypadá to, že budete muset stále něco řešit. –
VÁHY
Tvůrčí přístup vám sedí, nápadů budete mít hodně, ale psychika vás může vyvádět z rovnováhy.
ŠTÍR
Tvůrčí přístup vám sedí. Vyvarujte se flirtu s někým na pracovišti, nemuselo by to dobře dopadnout.
STŘELEC
Dobrá vůle se vám nedá upřít, chce to jen více doteků a úsměvů.
KOZOROH
Dnešek si žádá moudrost a objektivitu. Přiměřeně riskujte, nechtějte vše najednou.
VODNÁŘ
Všechno budete velmi intenzivně prožívat a vaše cíle se budou rychleji měnit. Výsledky budou mluvit za vás.
RYBY
Bez ohledu na pracovní nápor si během dneška najdete chvilku na rozptýlení. Dobré i méně dobré nápady vás budou provázet po celý den.