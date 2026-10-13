Elton John chtěl hit Don’t Let the Sun Go Down on Me vyhodit do koše. Nakonec s Georgem Michaelem dobyl svět

13. října 2026·7 faktů Honzy Dědka·Redakce·Honza Dědek
Projděte si s Honzou Dědkem zajímavosti o slavných hitech, které (možná) neznáte. Premiéra ve vysílání každé úterý mezi 11. a 13. hodinou.

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New Order napsali hit True Faith kvůli novému Jaguaru. Majitel vydavatelství chtěl mít jejich písně v autěProjděte si s Honzou Dědkem zajímavosti o slavných hitech, které (možná) neznáte. Premiéra ve vysílání každé úterý mezi 11. a 13. hodinou.Číst další článek →
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