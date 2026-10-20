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Marcel Zmožek ukončil kariéru. Lékaři mu diagnostikovali duševní onemocnění
Zpěvák Marcel Zmožek oznámil konec své hudební kariéry. Za jeho odchodem do ústraní stojí vážné zdravotní problémy, které souvisejí s duševním onemocněním. Informaci sdílela jeho rodina.
Český zpěvák, skladatel a textař se stahuje z hudebního světa. „S těžkým srdcem vám chceme sdělit, že Marcel ze závažných zdravotních důvodů souvisejících s duševním onemocněním ukončuje svou hudební kariéru,“ uvedla jeho rodina na Facebooku. Jeho blízcí zavzpomínali na dobu, kdy hudebník svými počiny rozdával radost.
„Za dlouhými roky na hudební scéně se skrývá spousta práce, krásných okamžiků, setkání, zážitků, potlesku a především lásky k hudbě,“ napsali a poděkovali všem, kdo se na jeho hudbě podíleli a měli ji rádi. Nikdo z rodiny nicméně neprozradil, o jakou nemoc se jedná. „Duševní onemocnění není slabost ani rozhodnutí. Je to náročná životní zkouška, která si žádá pochopení, trpělivost a čas.“ Veřejnost zároveň poprosili o respektování soukromí.
Marcel Zmožek je synem hudebníka Jiřího Zmožka. Diváci znají jeho hlas nejen z písní, ale i z pohádky Ať přiletí čáp, kde namlouval Miroslava Vladyku. Muzikant si prošel náročným obdobím, kdy mu tragicky zemřela manželka při autonehodě. „Opravdu jsem si přál smrt, ale naštěstí jsem nikdy pro to nic neudělal. Samozřejmě jsem v té době skončil i na psychiatrii,“ nechal se v roce 2017 slyšet pro Super.cz. Později našel štěstí u druhé manželky Pery, která mu pomáhala i s hudební kariérou.
Jeho blízcí nyní zdůraznili, že nebylo jednoduché vzdát se hudební kariéry. „Život někdy přináší chvíle, kdy musíme přijmout, že zdraví je důležitější než všechny pracovní závazky a profesní sny,“ napsali s tím, že Zmožek nyní potřebuje hlavně klid a prostor věnovat se svému zdraví. Především tomu duševnímu.