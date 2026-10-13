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HOROSKOPY: Blíženci, nic nenecháte náhodě, kombinujete práci s osobními záležitostmi
BERAN
Dnes se cítíte lépe než včera. Vzduch se vyčistil a můžete se těšit na vydařený den.
BÝK
Konstelace vypovídají o smířlivosti a chápavosti, která by mezi vámi a partnerem měla vládnout.
BLÍŽENCI
Nic nenecháte náhodě, kombinujete práci s osobními záležitostmi. Jste v obraze.
RAK
Myšlenky vás budou tlačit do minulosti. Intuice vám pomůže rozpoznat do čeho má smysl investovat čas, energii a peníze.
LEV
Dnes není vhodná doba na řešení rodinných záležitostí. Soustřeďte se na věci, které máte před sebou.
PANNA
Nerozhodnost vám dnes nehrozí, reagujete pružně na výzvy. Jen tak dál!
VÁHY
Pokud by vás dnes mělo něco mrzet, pak jenom to, co jste nezkusili.
ŠTÍR
Hladina adrenalinu stoupá, dnes o samotě dlouho nevydržíte. Sice se tváříte, že jste nad věcí, ale uvnitř nitra prahnete po spřízněné duši.
STŘELEC
Víte dobře, že dobrá nálada je půl zdraví a zvýší vaši aktivitu. O překvapení dnes nebude nouze.
KOZOROH
Možná je na čase, abyste sami sebe pochválili, když to nikdo nechce udělat kolem vás. Zasloužíte si to.
VODNÁŘ
Vtipné glosy a energie by vám chybět neměla a může se stát pomyslným odrazovým můstkem na další cestě vpřed.
RYBY
Neukvapujte se ve svých úsudcích. Váš niterní svět představuje barvitou směs pocitů a vjemů, který je třeba stále posilovat novými podněty.