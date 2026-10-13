HOROSKOPY: Blíženci, nic nenecháte náhodě, kombinujete práci s osobními záležitostmi

13. října 2026·Horoskopy·Dagmar Kludská
Nevíte si rady s tím, jaký vás čeká den? Třeba vám poradí naše horoskopy, které pro rádio Frekvence 1 pravidelně připravuje kartářka Dagmar Kludská.

BERAN

Dnes se cítíte lépe než včera. Vzduch se vyčistil a můžete se těšit na vydařený den.

BÝK

Konstelace vypovídají o smířlivosti a chápavosti, která by mezi vámi a partnerem měla vládnout.

BLÍŽENCI

Nic nenecháte náhodě, kombinujete práci s osobními záležitostmi. Jste v obraze.

RAK

Myšlenky vás budou tlačit do minulosti. Intuice vám pomůže rozpoznat do čeho má smysl investovat čas, energii a peníze.

LEV

Dnes není vhodná doba na řešení rodinných záležitostí. Soustřeďte se na věci, které máte před sebou.

PANNA

Nerozhodnost vám dnes nehrozí, reagujete pružně na výzvy. Jen tak dál!

VÁHY

Pokud by vás dnes mělo něco mrzet, pak jenom to, co jste nezkusili.

ŠTÍR

Hladina adrenalinu stoupá, dnes o samotě dlouho nevydržíte. Sice se tváříte, že jste nad věcí, ale uvnitř nitra prahnete po spřízněné duši.

STŘELEC

Víte dobře, že dobrá nálada je půl zdraví a zvýší vaši aktivitu. O překvapení dnes  nebude nouze.

KOZOROH

Možná je na čase, abyste sami sebe pochválili, když to nikdo nechce udělat kolem vás. Zasloužíte si to.

VODNÁŘ

Vtipné glosy a energie by vám chybět neměla a může se stát pomyslným odrazovým můstkem na další cestě vpřed.

RYBY

Neukvapujte se ve svých úsudcích. Váš niterní svět představuje barvitou směs pocitů a vjemů, který je třeba stále posilovat novými podněty.

 

Doporučujeme

Víkendový horoskop: Koho čeká nečekaná zpráva a kdo by měl dát šanci novému setkání?
Teď nejčtenější
Tereza Mašková a Václav Noid Bárta spojili síly v emotivním duetuHOROSKOPY: Býci, rodinné záležitosti jsou u vás na prvním místě, když jde o peníze, špatně slyšíte Vztah byl špatný, přesto se vám stýská. Proč mozek idealizuje bývalé partnery

Další článek
Víkendový horoskop: Koho čeká nečekaná zpráva a kdo by měl dát šanci novému setkání?Víkend 17. a 18. října přinese překvapivé zprávy, spontánní plány i několik momentů, kdy bude lepší dát na vlastní pocit než na názory okolí. Některá znamení čeká příjemné setkání,Číst další článek →
Související články
HOROSKOPY: Lvi, výzvy budou pro vás magnetem. Otevřete se novým příležitostemHoroskopy · 1 min čteníHOROSKOPY: Ryby, vrací se vám chuť do života. Štěstí vám přeje, využijte tohoHoroskopy · 1 min čteníTýdenní horoskop: Kdo si polepší v práci a komu se připomene minulost?Horoskopy · 6 min čtení
Nejčtenější v rubrice Horoskopy
1Horoskop na říjen: 3 znamení čeká velká změna. Koho překvapí láska a kdo zabere v práci?2Týdenní horoskop: Koho čeká zásadní rozhodnutí a komu se ozve někdo z minulosti?3HOROSKOPY: Štíři, hodíte všechny starosti za hlavu. Energii budete dávat milostným aktivitám4HOROSKOPY: Panny, čeká vás den, ve kterém nechybí překvapení. Barometr lásky stoupá
Pokračujte v rubrice
HoroskopyDagmar Kludskáhoroskophoroskopy