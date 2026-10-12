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Kaira Hrachovcová otevřeně o lásce: Tohle jsem ve vztahu nikdy nezažila
Kateřina Kaira Hrachovcová dnes nežije jen herectvím. Věnuje se tetování, koučinku, vlastní tvorbě i podcastu a zároveň otevřeně mluví o tom, co se v životě naučila o vztazích, změnách a nastavování hranic. V podcastu Bubliny přiznala, že některé věci v současném partnerství zažívá vůbec poprvé.
Hrachovcová se v posledních letech vydala trochu jinou cestou, než na jakou u ní byli lidé zvyklí. Herectví částečně ustoupilo do pozadí a ona se začala víc věnovat oblastem, které jí dávají větší pocit svobody a autenticity.
Právě autenticita je podle ní spojená hlavně s vnitřním klidem. „Když se cítíme spokojení, šťastní a uvolnění, přestaneme se hlídat a moc přemýšlet. Být sám sebou znamená klid, není to nečinnost a strnulost, ale pohoda,“ řekla v podcastu Bubliny.
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Přiznala také, že od herectví ustoupila mimo jiné kvůli prostředí, ve kterém se necítila dobře. „Odstoupení od herecké branže bylo způsobeno i tím, že jsem se setkala i s nepohodou, se soupeřením.“ Dnes se věnuje vlastnímu merchu, s partnerem tvoří podcast a zabývá se také koučinkem. Právě práce na sobě jí podle vlastních slov pomohla lépe rozpoznat, kdy je čas některé věci pustit.
„Máme strach pustit se, opustit staré a začít nové. Vztah, kolektiv, práci… Strach z neznáma je přirozený, ale někdy se vymlouváme na děti apod.,“ vysvětlila. Sama se přitom učila i to, jak odcházet z věcí, které už nefungují.
„Život utíká a můžeme se na sebe zlobit, říkat si: zahodila jsem patnáct, dvacet let. A tím si znepříjemnit další půlku života, ale je to zbytečné. Nic není blbě, všechno je zkušenost!“ Velmi otevřeně mluvila i o současném vztahu. Přiznala, že některé projevy partnerovy péče pro ni byly překvapivé právě proto, že je dříve nezažívala.
„Mnohé zažívám nyní prvně, například to, jak o mě partner projevuje zájem, že by mě na rukou nosil, má starost o moje zdraví. Stejně tak jsem předtím nezažila, jak je navázaný na svoji rodinu, začlenil mě do pravidelného setkávání. Připomíná mi to starou dobu, kdy se lidé setkávali třeba proto, že je neděle,“ popsala v rozhovoru.
U partnerství je pro ni důležitá rovnováha. „Ve všem má být rovnováha, aby žena mohla vést a něco rozhodnout, ale dát i prostor muži, aby se cítil skutečně jako muž.“ Za důležité vlastnosti u muže považuje například laskavost, vnímavost, humor a schopnost postarat se.
Zároveň ale upozorňuje, že první dojem nemusí vždycky stačit. „Dnes se hodně mluví o narcisech, sociopatech a manipulátorech. Jsou milí, šarmantní a okouzlující, ale jsou to jen řeči. Na první pohled jsou fajn, tak je dobré počkat na ten druhý, dát si odstup.“
A přestože už jednou vdaná byla, svatbu dnes za nutnost nepovažuje. „Svatba není podstatná. Ale umím oslavovat lásku, fandím všem, kteří se našli, svatby se mi líbí. Ne, že bych si tím potřebovala vyplňovat život, mám ho naplněný hodně.“
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