Dasha: S kapelou se na StarDance připravujeme každý týden. V budoucnosti ale možná už nebudeme potřeba

13. října 2026·Host Frekvence 1·Redakce
Zpěvačka Dasha je se StarDance neodmyslitelně spjatá už od prvního ročníku. Letos tak oslaví neskutečných 20 let působení v oblíbené taneční soutěži. V našem rozhovoru 1 prozradila, že během jednotlivých sérií zazpívá až 80% všech písní a že se s kapelou musí připravovat vždy z týdne na týden, někdy i na skladby v jazycích, jako je portugalština nebo čínština. Přiznala také, že by si tanec ve StarDance možná vyzkoušela, ale dobře si uvědomuje, jak náročné jsou taneční tréninky. Poslechněte si celý rozhovor.  Odebírat podcasty pořadu Host Frekvence 1

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