Vážné zdravotní komplikace! Hvězda Ulice Obermaierová skončila v nemocnici, syn prosí o podporu

Vážné zdravotní komplikace! Hvězda Ulice Obermaierová skončila v&nbsp;nemocnici, syn prosí o&nbsp;podporu

Jaroslava Obermaierová (Zdroj: Profimedia)

13. října 2026·Simona Lazničková

Obavy o zdravotní stav herečky Jaroslavy Obermaierové (80). Představitelka legendární Vilmy Nyklové ze seriálu Ulice skončila v nemocnici kvůli vážným zdravotním komplikacím. Podle dostupných informací ji trápí problémy s plícemi. O jejím stavu promluvil také syn Jaroslav, který veřejnost požádal o podporu.

Herečka Jaroslava Obermaierová je podle informací webu Expres.cz hospitalizována kvůli nahromadění tekutiny v oblasti plic, lidově označovanému jako voda na plicích. Tato komplikace může být zejména ve vyšším věku velmi nebezpečná. Sama herečka deníku Blesk potvrdila, že měla vážné problémy s dýcháním. „Nemohla jsem najednou dýchat,“ popsala. Podle deníku leží v nemocnici už téměř týden.

O zdravotním stavu své matky promluvil také její syn Jaroslav, kterého kontaktovala redakce CNN Prima NEWS. „Držte nám palce. Na maminku toho v poslední době bylo moc,“ uvedl. Podle něj se na hereččině psychické pohodě podepsaly také negativní reakce na její veřejně prezentované politické postoje. „Kvůli svým politickým názorům si vytrpěla své. To všechno se bohužel odrazilo i na jejím zdravotním stavu,“ dodal.

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Konkrétní diagnózu však syn potvrdit nechtěl. „Nechci komentovat, co přesně mamince je. Až to bude možné, ozve se vám sama,“ řekl pro CNN Prima NEWS. Přestože média informují o vážných zdravotních komplikacích, přesný rozsah potíží ani další průběh léčby zatím nejsou známé.

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Jaroslava Obermaierová, která letos oslavila osmdesáté narozeniny, se se zdravotními problémy potýkala už v minulosti. Prodělala například zlomeninu kotníku, po níž následovala dlouhá rekonvalescence, a potrápilo ji také dočasné ochrnutí lícního nervu.

Zdroje: Expres, Extra, CNN Prima NEWS

Klíčová slova: Jaroslava Obermaierová·nemocnice·seznam

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