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Horoskop na druhou polovinu října: Koho čeká osudové setkání a kdo uzavře minulost?
Beran
❤️ Láska: ⭐⭐⭐⭐
💼 Práce: ⭐⭐⭐⭐⭐
💰 Peníze: ⭐⭐⭐
⚡ Energie: ⭐⭐⭐⭐⭐
🍀 Štěstí: 92 %
Berani pojedou ve druhé polovině října naplno. V práci se může objevit možnost, která vás donutí rychle se rozhodnout, a tentokrát se vyplatí věřit vlastnímu úsudku. V lásce ale trochu zpomalte – někdo blízký nebude potřebovat řešení, ale spíš to, abyste ho opravdu vyslechli. Nezadaní mohou narazit na člověka, který je zaujme právě tím, že jim nebude všechno servírovat okamžitě. Konec měsíce přeje spontánním plánům, jen pozor, abyste si nenaložili víc, než zvládnete.
👉 Rada na druhou polovinu října: Nemusíte všechno vyřešit ještě dnes.
Býk
❤️ Láska: ⭐⭐⭐⭐⭐
💼 Práce: ⭐⭐⭐⭐
💰 Peníze: ⭐⭐⭐⭐⭐
⚡ Energie: ⭐⭐⭐
🍀 Štěstí: 94 %
Býci budou chtít mít konečně jasno v něčem, co se táhne už delší dobu. A dobrá zpráva je, že odpověď skutečně přijde. Ve vztazích se může odehrát důležitý rozhovor, po kterém si budete mnohem jistější tím, na čem jste. Nezadaným může někdo dát najevo zájem způsobem, který už nepůjde přehlédnout. Finančně vám druhá půlka měsíce přeje, jen se nenechte zlákat pocitem, že když se daří, můžete utratit úplně všechno. Energii si hlídejte hlavně kolem posledního říjnového týdne.
👉 Rada na druhou polovinu října: Když konečně víte, co chcete, nesmlouvejte sami se sebou.
Blíženci
❤️ Láska: ⭐⭐⭐⭐⭐
💼 Práce: ⭐⭐⭐⭐
💰 Peníze: ⭐⭐⭐
⚡ Energie: ⭐⭐⭐⭐⭐
🍀 Štěstí: 97 %
Blíženci budou jedním z nejspolečenštějších znamení druhé poloviny října. Čekají vás zprávy, pozvánky, náhodná setkání a možná i kontakt od člověka, kterého jste už dávno přestali čekat. Nezadaní mohou zažít flirt, který začne nenápadně, ale rychle nabere zajímavý směr. Zadaní by si měli dát pozor na zbytečné provokování partnera jen proto, že se nudí. V práci se objeví nový nápad nebo spolupráce, která vás bude bavit mnohem víc než současná rutina. Peníze ale budou mizet rychleji, než čekáte.
👉 Rada na druhou polovinu října: Odpovězte tomu, komu odpovědět chcete. Ne tomu, komu máte pocit, že musíte.
Rak
❤️ Láska: ⭐⭐⭐⭐⭐
💼 Práce: ⭐⭐⭐
💰 Peníze: ⭐⭐⭐⭐
⚡ Energie: ⭐⭐⭐
🍀 Štěstí: 89 %
Raci budou ve druhé polovině měsíce citlivější než obvykle, ale tentokrát to nemusí být na škodu. Snadněji poznáte, kdo vás skutečně podporuje a kdo se objevuje jen tehdy, když něco potřebuje. Ve vztahu může přijít moment, kdy si řeknete něco, co jste dlouho drželi v sobě, a překvapivě se vám uleví. Nezadaní by měli dát šanci člověku, kterého zatím přehlíželi. Pracovně nebude nutné lámat rekordy – mnohem důležitější bude dotáhnout rozdělané věci. Poslední říjnové dny si nechte trochu volnější.
👉 Rada na druhou polovinu října: Ne každý, koho máte rádi, musí mít automaticky přístup ke všemu, co cítíte.
Lev
❤️ Láska: ⭐⭐⭐⭐⭐
💼 Práce: ⭐⭐⭐⭐⭐
💰 Peníze: ⭐⭐⭐⭐
⚡ Energie: ⭐⭐⭐⭐⭐
🍀 Štěstí: 98 %
Lvi mají před sebou mimořádně silnou druhou polovinu října. V práci můžete konečně získat uznání, o které jste si možná už ani nechtěli říkat. Někdo si všimne vašeho výkonu nebo přijde nabídka, která vám zvýší sebevědomí. V lásce přichází velmi příjemné období – zadaní mohou vztah posunout dál a nezadaní mají velkou šanci na setkání s někým, kdo je opravdu zaujme. Dávejte si jen pozor, aby vám pozornost nestoupla příliš do hlavy. Konec měsíce může přinést přesně ten večer, o kterém budete ještě dlouho vyprávět.
👉 Rada na druhou polovinu října: Užívejte si pozornost, ale nezapomeňte ji také dávat.
Panna
❤️ Láska: ⭐⭐⭐
💼 Práce: ⭐⭐⭐⭐⭐
💰 Peníze: ⭐⭐⭐⭐⭐
⚡ Energie: ⭐⭐⭐⭐
🍀 Štěstí: 91 %
Panny budou mít pocit, že konečně dostávají věci pod kontrolu. Pracovně se vám podaří vyřešit problém, se kterým si někdo jiný nevěděl rady, a může přijít i konkrétní odměna nebo pochvala. Finance vypadají velmi dobře, zvlášť pokud jste v předchozích týdnech něco plánovali nebo řešili. Vztahy budou o něco složitější. Máte tendenci rozebírat každé slovo a gesto, jenže tentokrát bude lepší nechat některé věci jednoduše plynout. Nezadaní by neměli hledat chybu na člověku, který se jim ve skutečnosti líbí.
👉 Rada na druhou polovinu října: Ne všechno, co není dokonalé, je špatně.
Váhy
❤️ Láska: ⭐⭐⭐⭐⭐
💼 Práce: ⭐⭐⭐⭐
💰 Peníze: ⭐⭐⭐⭐
⚡ Energie: ⭐⭐⭐⭐
🍀 Štěstí: 95 %
Váhy mají před sebou období, kdy se jim může výrazně ulevit. Rozhodnutí, které jste odkládali, najednou nebude působit tak složitě a možná si budete říkat, proč jste ho neudělali už dávno. Ve vztazích se atmosféra uklidní a jeden hezký moment vám připomene, proč vám na určitém člověku tolik záleží. Nezadané může překvapit někdo, koho znají už delší dobu, ale dosud ho vnímaly úplně jinak. V práci si dejte pozor na člověka, který vám bude slibovat víc, než může skutečně splnit. Poslední říjnový víkend vám může přinést velmi příjemné překvapení.
👉 Rada na druhou polovinu října: Když odpověď znáte, neptejte se ještě dalších pěti lidí.
Štír
❤️ Láska: ⭐⭐⭐⭐⭐
💼 Práce: ⭐⭐⭐⭐⭐
💰 Peníze: ⭐⭐⭐⭐
⚡ Energie: ⭐⭐⭐⭐⭐
🍀 Štěstí: 99 %
Štíři vstupují do svého období ve velkém stylu. Druhá polovina října vám může přinést jeden z nejsilnějších momentů posledních měsíců, ať už půjde o práci, vztah nebo osobní rozhodnutí. Budete působit sebevědomě a lidé si vás budou všímat. Nezadaní mohou zažít velmi intenzivní setkání, u kterého bude chemie jasná prakticky okamžitě. Zadaní mohou konečně uzavřít téma, které se mezi nimi a partnerem opakovaně vracelo. Pracovně máte šanci prosadit něco, na co jste dříve neměli dost odvahy.
👉 Rada na druhou polovinu října: Když se otevřou dveře, nečekejte, až vás někdo pozve dovnitř.
Střelec
❤️ Láska: ⭐⭐⭐⭐
💼 Práce: ⭐⭐⭐
💰 Peníze: ⭐⭐
⚡ Energie: ⭐⭐⭐⭐⭐
🍀 Štěstí: 86 %
Střelci budou mít obrovskou potřebu něco změnit. Rutina vám začne lézt na nervy a můžete spontánně naplánovat cestu, akci nebo změnu, kterou byste ještě před pár týdny odmítli. V lásce budete přitažliví právě svou bezprostředností a nezadaným může jeden nevinný flirt pořádně zamotat hlavu. V práci si ale dejte pozor na nedokončené povinnosti – útěk od nich je nevyřeší. Největší slabinou budou peníze, protože chuť užívat si bude výrazně větší než chuť kontrolovat účet. Halloween může být zábavný, ale listopad přijde taky.
👉 Rada na druhou polovinu října: Spontánnost je skvělá. Jen jí nedávejte číslo své kreditní karty.
Kozoroh
❤️ Láska: ⭐⭐⭐⭐
💼 Práce: ⭐⭐⭐⭐⭐
💰 Peníze: ⭐⭐⭐⭐⭐
⚡ Energie: ⭐⭐⭐⭐
🍀 Štěstí: 93 %
Kozorozi budou mít pracovní část života pevně v rukou. Něco, co se dlouho nehýbalo, se konečně rozjede a může se ukázat, že vaše trpělivost nebyla zbytečná. Finance se mohou příjemně stabilizovat nebo přijde zpráva, na kterou jste čekali. Vztahově si ale hlídejte, abyste kvůli práci nezapomněli na člověka, který vedle vás stojí. Nezadaní mohou narazit na někoho přes práci nebo společné známé. Nenechte se odradit tím, že první setkání nebude připomínat romantickou komedii.
👉 Rada na druhou polovinu října: To, co je důležité, nemusí vždycky být naléhavé. Přesto si na to udělejte čas.
Vodnář
❤️ Láska: ⭐⭐⭐⭐⭐
💼 Práce: ⭐⭐⭐⭐
💰 Peníze: ⭐⭐⭐⭐
⚡ Energie: ⭐⭐⭐⭐⭐
🍀 Štěstí: 96 %
Vodnářům druhá půlka října zamíchá plánem, ale přesně tím správným způsobem. Něco se zruší, posune nebo dopadne úplně jinak, než jste čekali, a právě díky tomu se dostanete k zajímavé příležitosti. V lásce se připravte na překvapení. Nezadaní mohou potkat někoho na místě, kam původně vůbec nechtěli jít, a zadaní dostanou šanci trochu rozbít stereotyp. Pracovně vám prospěje odvaha přijít s něčím neobvyklým. Tentokrát neřešte, jestli to dělají všichni ostatní stejně.
👉 Rada na druhou polovinu října: Změna plánu není vždycky komplikace. Někdy je to pozvánka.
Ryby
❤️ Láska: ⭐⭐⭐⭐⭐
💼 Práce: ⭐⭐⭐
💰 Peníze: ⭐⭐⭐⭐
⚡ Energie: ⭐⭐⭐
🍀 Štěstí: 90 %
Ryby budou ve druhé polovině října uzavírat jednu kapitolu. Může jít o vztah, starou křivdu, pracovní situaci nebo něco, co vám už dlouho zaměstnává hlavu. Neznamená to nutně dramatický konec – spíš konečně zjistíte, že už se k tomu nepotřebujete pořád vracet. V lásce přichází mnohem klidnější energie a nezadané Ryby může příjemně překvapit člověk, vedle kterého nebudou muset nic předstírat. Pracovně si dejte pozor na roztěkanost a všechno důležité si raději zapisujte. Na konci měsíce si dopřejte čas bez povinností a bez výčitek.
👉 Rada na druhou polovinu října: Některé věci nekončí proto, že jste selhali. Končí proto, že už splnily svůj účel.