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Víkendový horoskop: Koho čeká osudové setkání a komu se konečně splní přání?
Beran
❤️ Láska: ⭐⭐⭐⭐
💼 Povinnosti: ⭐⭐⭐
💰 Peníze: ⭐⭐⭐
⚡ Energie: ⭐⭐⭐⭐⭐
🍀 Štěstí: 93 %
Berani, o víkendu vás jen tak něco nezastaví. Budete mít chuť vyrazit mezi lidi, užít si zábavu a možná i trochu zariskovat. Sobotní večer může přinést nečekané pozvání, které by byla škoda odmítnout. V lásce si ale dejte pozor na svou netrpělivost. Ne každý dokáže držet vaše tempo. Nezadaní mohou potkat někoho, kdo je zaujme svým sebevědomím a smyslem pro humor. V neděli si dopřejte klidnější program a neřešte všechno hned.
👉 Rada na víkend: Nechte věcem trochu volný průběh. Nemusíte mít vždy poslední slovo.
Býk
❤️ Láska: ⭐⭐⭐⭐⭐
💼 Povinnosti: ⭐⭐⭐
💰 Peníze: ⭐⭐⭐⭐
⚡ Energie: ⭐⭐⭐
🍀 Štěstí: 96 %
Býci, čeká vás víkend, který vám připomene, jak důležité je mít kolem sebe správné lidi. Někdo blízký vás může potěšit milým gestem nebo zprávou, kterou jste vůbec nečekali. Zadaní by měli využít příležitosti k romantickému večeru, zatímco nezadaným může zamotat hlavu člověk, kterého dosud vnímali jen jako kamaráda. Pozor si dejte na zbytečné utrácení za věci, které vám udělají radost jen na pár minut.
👉 Rada na víkend: Někdy je největším luxusem čas strávený s někým, koho máte rádi.
Blíženci
❤️ Láska: ⭐⭐⭐⭐⭐
💼 Povinnosti: ⭐⭐
💰 Peníze: ⭐⭐⭐
⚡ Energie: ⭐⭐⭐⭐⭐
🍀 Štěstí: 98 %
Blíženci, připravte se na víkend plný překvapení. Ozvat se vám může někdo, s kým jste dlouho nebyli v kontaktu. Než odpovíte, zamyslete se, jestli o obnovení vztahu skutečně stojíte. Sobotní večer přeje seznamování, flirtování i spontánním plánům. Zadaní mohou s partnerem objevit společný zájem, který jejich vztah příjemně oživí. V neděli si ale dejte pozor, abyste se nezamotali do cizích problémů.
👉 Rada na víkend: Ne každý návrat do minulosti znamená nový začátek.
Rak
❤️ Láska: ⭐⭐⭐⭐
💼 Povinnosti: ⭐⭐⭐
💰 Peníze: ⭐⭐⭐⭐
⚡ Energie: ⭐⭐⭐
🍀 Štěstí: 89 %
Raci, poslední dobou jste možná věnovali příliš mnoho energie ostatním a na sebe trochu zapomínali. Tento víkend bude ideální příležitostí to napravit. Nenechte se přemluvit k programu, na který nemáte náladu. V partnerských vztazích může přijít důležitý rozhovor, který vám pomůže vyjasnit nedorozumění. Nezadaní by se neměli bát dát najevo své city, i když si nejsou jistí reakcí druhé strany. Neděle bude přát domácí pohodě.
👉 Rada na víkend: Nemusíte být neustále k dispozici. I vaše potřeby jsou důležité.
Lev
❤️ Láska: ⭐⭐⭐⭐⭐
💼 Povinnosti: ⭐⭐⭐⭐
💰 Peníze: ⭐⭐⭐⭐
⚡ Energie: ⭐⭐⭐⭐⭐
🍀 Štěstí: 99 %
Lvi, hvězdy vám tentokrát přisuzují mimořádně příznivý víkend. Budete zářit ve společnosti a vaše dobrá nálada může být nakažlivá. Pokud se chystáte na oslavu nebo večírek, počítejte s tím, že o pozornost nebudete mít nouzi. Nezadaní mohou zažít setkání, na které budou ještě dlouho vzpomínat. Zadaní by měli partnerovi připomenout, proč se do sebe kdysi zamilovali. V neděli vás může napadnout zajímavý plán do budoucna.
👉 Rada na víkend: Užijte si pozornost, ale nezapomeňte ji věnovat i těm, na kterých vám záleží.
Panna
❤️ Láska: ⭐⭐⭐
💼 Povinnosti: ⭐⭐⭐⭐⭐
💰 Peníze: ⭐⭐⭐⭐⭐
⚡ Energie: ⭐⭐⭐⭐
🍀 Štěstí: 91 %
Panny, budete mít pocit, že je potřeba všechno uklidit, dokončit a naplánovat. A možná se vám skutečně podaří vyřešit záležitost, která vás už několik týdnů trápí. Jen pozor, abyste kvůli povinnostem nepřehlédli někoho, kdo by s vámi rád strávil čas. Ve vztazích se vyhněte zbytečné kritice. Nezadaní by měli dát šanci i člověku, který na první pohled nesplňuje všechny jejich představy. Neděle přeje odpočinku a dobrému jídlu.
👉 Rada na víkend: Dokonalý plán není zárukou dokonalého víkendu.
Váhy
❤️ Láska: ⭐⭐⭐⭐⭐
💼 Povinnosti: ⭐⭐⭐
💰 Peníze: ⭐⭐⭐⭐
⚡ Energie: ⭐⭐⭐⭐
🍀 Štěstí: 97 %
Váhy, v oblasti vztahů vás čekají zajímavé chvíle. Někdo vám může konečně říct něco, na co jste dlouho čekali. Pokud jste v poslední době pochybovali o svých citech, víkend vám pomůže získat jasno. Nezadaní mají příležitost poznat člověka, se kterým si budou rozumět téměř okamžitě. Zadaným prospěje společný výlet nebo večer bez telefonů. V neděli se vyhněte zbytečnému porovnávání svého života s ostatními.
👉 Rada na víkend: Nepodceňujte člověka, vedle kterého můžete být sami sebou.
Štír
❤️ Láska: ⭐⭐⭐⭐⭐
💼 Povinnosti: ⭐⭐⭐⭐
💰 Peníze: ⭐⭐⭐⭐
⚡ Energie: ⭐⭐⭐⭐⭐
🍀 Štěstí: 98 %
Štíři, tento víkend bude patřit vám. Budete mít silnou intuici a možná odhalíte něco, co vám dosud unikalo. V lásce se mohou věci dát nečekaně do pohybu. Někdo vám projeví zájem způsobem, který vás příjemně překvapí. Pokud jste ve vztahu, otevřený rozhovor může vyřešit napětí z posledních dnů. Jen si dejte pozor na žárlivost a zbytečné domněnky. Sobotní večer přeje vášni, neděle klidu a novým plánům.
👉 Rada na víkend: Nehledejte skryté významy tam, kde stačí obyčejná upřímnost.
Střelec
❤️ Láska: ⭐⭐⭐⭐
💼 Povinnosti: ⭐⭐
💰 Peníze: ⭐⭐
⚡ Energie: ⭐⭐⭐⭐⭐
🍀 Štěstí: 90 %
Střelci, víkend vás bude lákat k dobrodružství. Neplánovaný výlet, večírek nebo setkání s přáteli vám může zlepšit náladu víc, než čekáte. Nezadaní mohou zažít zajímavý flirt, který začne úplně nevinně. Zadaní by měli partnera překvapit něčím neobvyklým. Jediným problémem mohou být finance. Vaše nadšení pro zábavu totiž nemusí sdílet vaše peněženka. V neděli se raději vyhněte impulzivním nákupům.
👉 Rada na víkend: Nejlepší zážitky nemusí být ty nejdražší.
Kozoroh
❤️ Láska: ⭐⭐⭐⭐
💼 Povinnosti: ⭐⭐⭐⭐⭐
💰 Peníze: ⭐⭐⭐⭐⭐
⚡ Energie: ⭐⭐⭐
🍀 Štěstí: 92 %
Kozorozi, možná máte pocit, že vás čeká tolik povinností, že na odpočinek nezbývá čas. Hvězdy vám ale radí zpomalit. Některé věci skutečně mohou počkat do pondělí. Partner nebo blízký člověk ocení, když mu věnujete svou plnou pozornost. Nezadané může překvapit pozvání od někoho, koho by běžně přehlédli. V neděli vás může potěšit dobrá zpráva týkající se práce nebo financí, ale neděle by neměla patřit jen plánování.
👉 Rada na víkend: Nemusíte mít všechno pod kontrolou, abyste si mohli užívat života.
Vodnář
❤️ Láska: ⭐⭐⭐⭐⭐
💼 Povinnosti: ⭐⭐⭐
💰 Peníze: ⭐⭐⭐⭐
⚡ Energie: ⭐⭐⭐⭐⭐
🍀 Štěstí: 96 %
Vodnáři, připravte se na změnu plánů. Něco, co jste měli dlouho domluvené, se může vyvinout úplně jinak, než jste očekávali. A nakonec budete rádi. Sobotní večer přeje novým známostem a zajímavým rozhovorům. Nezadaní by měli být otevření lidem, kteří se od nich v mnohém liší. Zadaní mohou společně s partnerem objevit nový způsob, jak trávit volný čas. V neděli vás čeká příval inspirace.
👉 Rada na víkend: Ne každá změna plánů je komplikace. Někdy je to příležitost.
Ryby
❤️ Láska: ⭐⭐⭐⭐⭐
💼 Povinnosti: ⭐⭐
💰 Peníze: ⭐⭐⭐⭐
⚡ Energie: ⭐⭐⭐
🍀 Štěstí: 95 %
Ryby, přelom října a listopadu ve vás může probudit nostalgickou náladu. Možná si vzpomenete na někoho, kdo byl kdysi důležitou součástí vašeho života. Pokud se vám ozve člověk z minulosti, nespěchejte s rozhodnutím, zda ho pustit zpátky. Zadané čeká příjemný víkend plný blízkosti a porozumění. Nezadaní mohou zjistit, že láska je blíž, než si mysleli. Neděle bude ideální na procházku, odpočinek a srovnání myšlenek.
👉 Rada na víkend: Vzpomínky mohou být krásné, ale nemusí určovat vaši budoucnost.