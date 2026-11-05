HOROSKOPY: Ryby, dnešek je povzbuzující single lidi, schůzka s tajným ctitelem se blíží

5. listopadu 2026·Horoskopy·Dagmar Kludská
Nevíte si rady s tím, jaký vás čeká den? Třeba vám poradí naše horoskopy, které pro rádio Frekvence 1 pravidelně připravuje kartářka Dagmar Kludská.

BERAN

Potřebujete se trochu rozptýlit, někam si vyjít. Návštěva kina, či posezení s přáteli vám udělá dobře.

BÝK

Pozvání na večeři, nikoli na sendvič vás báječně naladí. Možná také proto, že vás čeká vyznání lásky.

BLÍŽENCI

Vaše ambice jsou na vrcholu, blýsknete se doma, v práci i ve společnosti.

RAK

Pokud jste se včera někde zatoulali, dnes spěchejte z práce domů. Podruhé by vám to už sotva prošlo.

LEV

Vaše nálada bude ponejvíce ovlivněna chováním druhých. Snadněji můžete podléhat různým pokušením. Pozor na to!

PANNA

Hvězdné aspekty jsou výhodné i významné. Do vztahu a jednání se promítne vaše nápaditost. Někteří kolegové vám mohou začít házet klacky pod nohy. Neustupujte ze svých cílů!

VÁHY

Jazýček na vahách je velmi nesmlouvavý. Chcete-li postupovat kupředu, musíte být odvážnější. Malá hádka váš vztah nijak neohrozí. Jak rychle se objevila, tak rychle zmizí.

ŠTÍR

Máte v ruce kormidlo vztahů a záleží na vás, kam ho nasměrujete. Atmosféra je přející, ale může vyvolat výkyvy na poli emocí.

STŘELEC

Dnešek se podobá včerejšku, jen můžete cítit větší konkurenci a výzvy ve svém okolí.

KOZOROH

Nastal čas vylézt ze své ulity a trochu se pobavit. Vymyslete pro partnera nějaký zajímavý program.

VODNÁŘ

Nezaobírejte se v myšlenkách tím, co nemáte, ale radujte se z toho, co vám život dopřává.

RYBY

Dnešek je povzbuzující pro ty, kteří žijí single. Schůzka s tajným ctitelem je na spadnutí.

 

Doporučujeme

Ukrutné bolesti Marty Kubišové. Zpěvačku čekají další měsíce léčby
Teď nejčtenější
Martha Issová s manželem promluvili o identitě syna Jaye, který se narodil jako FrantiškaDominika Cibulková je oficiálně rozvedená. Teď ji čeká dělení pohádkového majetkuYvetta Simonová sfoukla na dortu 98 svíček. Oslavy narozenin ale nesnáší

Další článek
HOROSKOPY: Kozorozi, vaše energie je nevyčerpatelná. Nenechte se zmást lichotkamiNevíte si rady s tím, jaký vás čeká den? Třeba vám poradí naše horoskopy, které pro rádio Frekvence 1 pravidelně připravuje kartářka Dagmar Kludská.Číst další článek →
Související články
Listopadový horoskop: Jedno rozhodnutí může změnit mnohem víc, než čekáteHoroskopy · 9 min čteníHOROSKOPY: Ryby, vaše srdce touží po obětí a lásce. Pevnost vztahu se ukáže, když dojde na společnou řeč.Horoskopy · 1 min čteníHOROSKOPY: Kozorozi, vaše vnímavost je až extrémní. Zaznamenáte příliv energie a přitažlivost rosteHoroskopy · 1 min čtení
Nejčtenější v rubrice Horoskopy
1HOROSKOPY: Štíři, láska a prožívání sexualit budou u vás na pořadu dne. Hned přeskočí jiskra2HOROSKOPY: Býci, nestyďte se mluvit o tom, co vám leží na srdci, budete mít k sobě blíž3HOROSKOPY: Berani, vášeň s vámi cloumá. Milostné avantýry si klidně užívejte4HOROSKOPY: Vodnáři, fantazie bude pracovat za vás, překonejte vlastní pohodlnost
Pokračujte v rubrice
HoroskopyDagmar Kludskáhoroskophoroskopy