Kateřina Jebavá: Neříkejte dětem, že jejich problémy nejsou důležité. Potřebují, abychom jim naslouchali

7. října 2026·Konečně pátek·Redakce·Ondra Kubala
Hostem Konečně pátek byla Kateřina Jebavá z SOS dětských vesniček. Představila projekt Když bolí duše, jednej rychle, který upozorňuje na zhoršující se duševní zdraví dětí a mladých lidí a nabízí pomoc nejen jim, ale i rodičům. Podle ní má psychické potíže část dospívajících, přičemž důležitou roli hraje všímavost rodičů a schopnost rozpoznat náhlé změny v chování dítěte. Řeč přišla i na nedostatky v odborné pomoci, vliv sociálních sítí, nedostatek spánku nebo na využití krizových linek. Poslechněte si celý rozhovor. 

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