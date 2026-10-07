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Kateřina Jebavá: Neříkejte dětem, že jejich problémy nejsou důležité. Potřebují, abychom jim naslouchali
7. října 2026·Konečně pátek··
NásledujePřehrát za 5 sPřejít na díl →Hostem Konečně pátek byla Kateřina Jebavá z SOS dětských vesniček. Představila projekt Když bolí duše, jednej rychle, který upozorňuje na zhoršující se duševní zdraví dětí a mladých lidí a nabízí pomoc nejen jim, ale i rodičům. Podle ní má psychické potíže část dospívajících, přičemž důležitou roli hraje všímavost rodičů a schopnost rozpoznat náhlé změny v chování dítěte. Řeč přišla i na nedostatky v odborné pomoci, vliv sociálních sítí, nedostatek spánku nebo na využití krizových linek. Poslechněte si celý rozhovor.
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