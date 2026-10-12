Monika Ben Thabetová: Numerologii nepředpovídá budoucnost, ale může pomoci odhalit opakující se životní vzorce

12. října 2026·Konečně pátek·Redakce
Dnes do Konečně pátek dorazila numeroložka, koučka a spisovatelka Monika Ben Thabetová. Řeč přišla na její účast v reality show Zrádci, kterou si podle svých slov užila, přestože vypadla už při prvním vyhnanství. Negativní komentáře na sociální sítích vůbec nečte. Mluvila také o numerologii, která nepředpovídá budoucnost, ale může pomoci odhalit opakující se životní vzorce, osobní bloky nebo nastavení mysli. Poslechněte si celý rozhovor. 

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