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Kateřina Šmejkalová: Šaty pro taneční páry musí být krásné, ale i praktické a bezpečné. Příprava zabere až 60 hodin
19. října 2026·Konečně pátek··
NásledujePřehrát za 5 sPřejít na díl →Hostem Konečně pátek byla módní návrhářka Kateřina Šmejkalová, která stojí za za tanečními kostýmy televizní soutěže StarDance. Během jedné sezony vytvoří přibližně 150 outfitů pro StarDance a dalších 80 pro znělku pořadu. Inspiraci čerpá především z hudby, přírody, barev a tvarů, přičemž při navrhování zohledňuje také taneční styl, pohyb i osobnost účinkujících. V rozhovoru s Ondrou Kubalou prozradila, jak náročná je příprava šatů pro jednotlivé páry, proč je důležité, aby šaty byly krásné, ale hlavně bezpečné a přiblížila i zákulisí přímých přenosů. Poslechněte si celý rozhovor.
Další článekDavid Kaliberka: Lidé si ve sportu volí příliš naročný první krok, přepálí start a nepocítí tak zlepšeníHostem Pátečního pokecu byl David Kaliberka, autor projektu Živý život. V rozhovoru jsme probrali, jak se pustit do sportu, překonat počáteční nesnáze a vydržet. Poslechněte si rozČíst další článek →
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