Kateřina Šmejkalová: Šaty pro taneční páry musí být krásné, ale i praktické a bezpečné. Příprava zabere až 60 hodin 

19. října 2026·Konečně pátek·Redakce·Ondra Kubala
Hostem Konečně pátek byla módní návrhářka Kateřina Šmejkalová, která stojí za za tanečními kostýmy televizní soutěže StarDance. Během jedné sezony vytvoří přibližně 150 outfitů pro StarDance a dalších 80 pro znělku pořadu. Inspiraci čerpá především z hudby, přírody, barev a tvarů, přičemž při navrhování zohledňuje také taneční styl, pohyb i osobnost účinkujících.  V rozhovoru s Ondrou Kubalou prozradila, jak náročná je příprava šatů pro jednotlivé páry, proč je důležité, aby šaty byly krásné, ale hlavně bezpečné a přiblížila i zákulisí přímých přenosů. Poslechněte si celý rozhovor. 

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