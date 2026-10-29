Helena Horská: Společně s cenami potravin rostou také mzdy

29. října 2026·Press klub·Jan Homolka
Ekonomka Helena Horská v Pressklubu uklidňuje situaci kolem ceny ropy. Odhadla také kolik budou stát letošní Vánoce a jak se ceny paliv promítají do peněženek při nákupech. Odebírat podcasty pořadu Press klub

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