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Helena Horská: Společně s cenami potravin rostou také mzdy
29. října 2026·Press klub·
NásledujePřehrát za 5 sPřejít na díl →Ekonomka Helena Horská v Pressklubu uklidňuje situaci kolem ceny ropy. Odhadla také kolik budou stát letošní Vánoce a jak se ceny paliv promítají do peněženek při nákupech. Odebírat podcasty pořadu Press klub
Další článekJiří Moláček: AI se při operacích bát nemusíme, stále jsou tam lidé."Umělé inteligence při operacích se na operačních stolech bát nemusíme," řekl v Pressklubu Frekvence 1 přednosta Chirurgické kliniky Fakultní nemocnice v Plzni Jiří Moláček. Podle Číst další článek →
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