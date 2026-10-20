Miroslav Korecký: Těžko říci, koho by Babiš mohl dát na střídačku

20. října 2026·Press klub·Jan Homolka
Komentátor Miroslav Korecký v Press klubu porovnal voliče senátních a parlamentních voleb. Zaglosoval co stojí za přechodem 30 členů TOP 09 do KDU-ČSL a zamyslel se nad tím, zda je nějaký ministr v ohrožení. Odebírat podcasty pořadu Press klub

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