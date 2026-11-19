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Róbert Šlachta: S Milošem Vystrčilem nemusím ve všem souhlasit, ale jako předseda Senátu je profesionál
19. listopadu 2026·Press klub··
NásledujePřehrát za 5 sPřejít na díl →Předsedou Senátu byl dnes popáté zvolen Miloš Vystrčil (ODS). Stejně jako při předchozí volbě neměl protikandidáta, získal 69 ze 77 odevzdaných hlasů, tedy o sedm více než při minulé volbě šéfa horní parlamentní komory před dvěma lety. Na dnešním zasedání se taky volili místopředsedové, kde už ale názory tak jednoznačné nebyly. Poslechněte si, jak vše hodnotí senátor Róbert Šlachta z klubu ANO, který byl hostem Press klubu. Odebírat podcasty pořadu Press klub
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