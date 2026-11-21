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Kšiltovky MAMA a DAD a dětské botičky. Makhmud Muradov s manželkou Sabinou oznámili těhotenství
MMA zápasník Makhmud „Mach“ Muradov bude brzy dvojnásobným otcem. Na Instagramu oznámil, že se svou manželkou Sabinou Karáskovou čekají potomka. Půjde o jejich prvního společného potomka.
Někdejší účastnice reality show Love Island a MMA zápasník se na Instagramu pochlubili roztomilým videem. Mají na něm kšiltovky s nápisy MAMA a DAD (máma a táta) a těhotenství naznačují ukázáním dětských botiček. „Malý přijde brzy,“ napsali pod video.
Pro Sabinu půjde o první mateřskou zkušenost, Makhmud bude již dvojnásobným otcem. Dceru Ruminku, která nedávno oslavila šesté narozeniny, má se zpěvačkou Monikou Bagárovou. Pod videem se strhla vlna gratulací a páru přejí hodně štěstí nejen fanoušci, ale i známé osobnosti.
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Muradov a Karásková se vzali loni, chodit spolu začali na přelomu roku 2022 a 2023. Vztah veřejně potvrdili 30. března 2023, přestože se o jejich románku spekulovalo už několik měsíců. Kromě budování rodiny si budují také své hnízdečko lásky. Nedávno totiž oznámili, že si pořídili pozemek.