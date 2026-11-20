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Eliška Hlaváčová: Inspiraci hledám v zahraničních kuchařkách
20. listopadu 2026·Press klub··
NásledujePřehrát za 5 sPřejít na díl →Eliška Hlaváčová, vítězka letošní řady soutěže Peče celá země bere inspiraci na své pečení především v zahraničí. Moc ráda listuje v zahraničních kuchařkách. Nejen to prozradila v Pressklubu Frekvence 1 Ondřejovi Kopovi. Řeč byla i o její nové kuchařce s názvem Neobyčejně obyčejná kuchařka a také o tom, jestli se dají nahradit některé kvalitní suroviny na vánoční pečení. Celý rozhovor si můžete poslechnout tady: Odebírat podcasty pořadu Press klub
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