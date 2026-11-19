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Palo Habera ukázal krásnou dceru! Zdědila po něm i jednu zásadní věc
Zpěvák Pavol Habera si své soukromí velmi pečlivě střeží. A při pohledu na jeho dceru Zuzanu si člověk říká, že je to docela škoda. Porotce aktuální řady SuperStar se pochlubil společným snímkem s nejstarší dcerou a fanouškům hned došlo, co po něm kráska podědila.
Zuzana se po boku svého otce na veřejnosti moc neobjevuje a stejně jako on i ona si soukromí pečlivě střeží. Pod snímkem ale přidala komentář, který fanoušky pobavil a museli s ním souhlasit. „V tenise tě nikdy neporazím… ale hlavně, že mám hezké nohy v šortkách po tobě,“ zavtipkovala. Narážela tak na legendární krátké džínové šortky, které její otec nosil na začátku kariéry.
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Fanoušci si výrazné podoby mezi otcem a dcerou všimli. „Celej táta. Krásná holka,“ napsal jeden z komentujících. Habera má kromě Zuzany dvě děti s Danielou Peštovou, dceru Ellu a syna Paula Henryho. Společně se navíc podíleli na výchově jejího nejstaršího syna Yannicka, kterého má modelka z předchozího vztahu.