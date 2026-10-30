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HOROSKOPY: Kozorozi, vaše vnímavost je až extrémní. Zaznamenáte příliv energie a přitažlivost roste
BERAN
Včera není dnes, budete aktivní a výkonní. Zvládnete více věcí najednou, ale zase to prosím nepřehánějte.
BÝK
Pokud vás něco zneklidňuje, v žádném případě neházejte flintu do žita – je to období jen přechodné.
BLÍŽENCI
Máte velmi příznivé období pro rodinu, vztahy i finance. Nebojte se udělat odvážný krok, okolnosti přejí rychlému posunu.
RAK
Emoce představují zamotané klubko, jehož rozpletení nebude jednoduché. Trpělivosti je vám třeba.
LEV
Dnes se nemusíte cítit ve své kůži. Věnujte se jen tomu, na co vám síly stačí, nehrajte si na hrdiny.
PANNA
Dlouhodobě nezadané osoby mohou dnes potkat kdesi ve společnosti člověka, který splňuje představu o ideálu. Nepropásněte ho!
VÁHY
Nezapomínejte, že konec týdne je od toho, abyste odpočívali. To platí i v lásce, kličkujete jako zajíc a bojíte se podívat pravdě do očí.
ŠTÍR
Setkání s přáteli a velkolepá oslava narozenin. Alespoň část dne věnujte sobě.
STŘELEC
Milostné úspěchy budou slavit ti, kteří se za nimi nebudou bát vyrazit a otevřou své srdce.
KOZOROH
Vaše vnímavost je až extrémní. Zaznamenáte příliv energie a vaše přitažlivost poroste.
VODNÁŘ
Umění přizpůsobit se či stáhnout budete ovládat stejnou měrou. Pohodová atmosféra se vrací do vašich životů.
RYBY
Důraz dneška spočívá na vaší náladě a inspiraci. Konstelace nahrávají k navazování nových kontaktů.