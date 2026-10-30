HOROSKOPY: Kozorozi, vaše vnímavost je až extrémní. Zaznamenáte příliv energie a přitažlivost roste

30. října 2026·Horoskopy·Redakce
Nevíte si rady s tím, jaký vás čeká den? Třeba vám poradí naše horoskopy, které pro rádio Frekvence 1 pravidelně připravuje kartářka Dagmar Kludská.

BERAN

Včera není dnes, budete aktivní a výkonní. Zvládnete více věcí najednou, ale zase to prosím nepřehánějte.

BÝK

Pokud vás něco zneklidňuje, v žádném případě neházejte flintu do žita – je to období jen přechodné.

BLÍŽENCI

Máte velmi příznivé období pro rodinu, vztahy i finance. Nebojte se udělat odvážný krok, okolnosti přejí rychlému posunu.

RAK

Emoce představují zamotané klubko, jehož rozpletení nebude jednoduché. Trpělivosti je vám třeba.

LEV

Dnes se nemusíte cítit ve své kůži. Věnujte se jen tomu, na co vám síly stačí, nehrajte si na hrdiny.

PANNA

Dlouhodobě nezadané osoby mohou dnes potkat kdesi ve společnosti člověka, který splňuje představu o ideálu. Nepropásněte ho!

VÁHY

Nezapomínejte, že konec týdne je od toho, abyste odpočívali. To platí i v lásce, kličkujete jako zajíc a bojíte se podívat pravdě do očí.

ŠTÍR

Setkání s přáteli a velkolepá oslava narozenin. Alespoň část dne věnujte sobě.

STŘELEC

Milostné úspěchy budou slavit ti, kteří se za nimi nebudou bát vyrazit a otevřou své srdce.

KOZOROH

Vaše vnímavost je až extrémní. Zaznamenáte příliv energie a vaše přitažlivost poroste.

VODNÁŘ

Umění přizpůsobit se či stáhnout budete ovládat stejnou měrou. Pohodová atmosféra se vrací do vašich životů.

RYBY

Důraz dneška spočívá na vaší náladě a inspiraci. Konstelace nahrávají k navazování nových kontaktů.

 

 

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