Vyhledávání
Zavřít
Michaela Šebelová: Ševčík se mi ani neomluvil!
26. října 2026·Press klub·
NásledujePřehrát za 5 sPřejít na díl →Předsedkyně poslaneckého klubu STAN Michaela Šebelová v Pressklubu mluví o tom jak chtěla a jak nakonec bude řešit kauzu Miroslava Ševčíka o menopauze. Horkým tématem je také způsob projednávání veřejnoprávních poplatků. Odebírat podcasty pořadu Press klub
Další článekJiří Moláček: AI se při operacích bát nemusíme, stále jsou tam lidé."Umělé inteligence při operacích se na operačních stolech bát nemusíme," řekl v Pressklubu Frekvence 1 přednosta Chirurgické kliniky Fakultní nemocnice v Plzni Jiří Moláček. Podle Číst další článek →
Související články
Nejčtenější v rubrice Press klub
1Alica Szabó: Při zdravotních obtížích mnohdy stačí změna stylu stravování, celostní medicína se dívá i na psychiku2Daniel Prokop: Pro voliče v jednotlivých městech a obcích je důležité se s politikem znát3Václav Moravec: Myslel jsem, že už Václav Havel na rozhovor po Press klubu nepřijde4Má práce mě dobře živí, říká dabingová hvězda Petr Neskusil
Pokračujte v rubrice