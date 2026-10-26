Michaela Šebelová: Ševčík se mi ani neomluvil!

26. října 2026·Press klub·Jakub Veinlich
Předsedkyně poslaneckého klubu STAN Michaela Šebelová v Pressklubu mluví o tom jak chtěla a jak nakonec bude řešit kauzu Miroslava Ševčíka o menopauze. Horkým tématem je také způsob projednávání veřejnoprávních poplatků. Odebírat podcasty pořadu Press klub

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