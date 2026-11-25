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Ariana Grande chystá velké překvapení! Fanoušci se v prosinci dočkají hned dvou filmů
Fanoušci Ariany Grande se mají na co těšit. Zpěvačka připravila hned dva nové projekty, které už v prosinci zamíří na streamovací platformu Peacock. Vedle koncertního filmu nabídne také dokument ze zákulisí svého vyprodaného turné. Diváci navíc nahlédnou do příprav její nové hudby.
Oba projekty budou mít premiéru v prosinci, a to pouhý den po sobě. Jako první dorazí 11. prosince dokument, který fanouškům nabídne pohled do zákulisí příprav. O den později, 12. prosince, bude následovat záznam samotného koncertního vystoupení.
Dokumentární snímek zachycuje posledních třicet dní před zahájením zpěvaččina vyprodaného turné. Kamery Arianu doprovázely během intenzivních příprav, kdy se řešily poslední detaily koncertní show a všechno muselo být připravené na návrat před tisíce fanoušků.
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Nejde však pouze o pohled na zkoušky a organizaci vystoupení. Dokument má divákům přiblížit také samotnou zpěvačku a její tvůrčí proces v období, kdy současně dokončovala své osmé studiové album. Právě kombinace příprav náročného turné a práce na nové hudbě slibuje zajímavý pohled na to, jak Ariana zvládá dvě zásadní kapitoly své kariéry najednou.
Turné The Eternal Sunshine Tour odstartovalo letos v červnu a trvalo tři měsíce. Navázalo na úspěšné album Eternal Sunshine z roku 2024 a také na osmou studiovou desku Petal, kterou zpěvačka vydala na konci letošního července. Koncertní show přitom nebyla koncipována pouze jako přehlídka největších hitů. Podle streamovací platformy Peacock se celé vystoupení nese v duchu osobní proměny, uzdravování a hledání sebe sama.
Diváci mají prostřednictvím hudby a propracované vizuální stránky sledovat symbolický příběh rozpadu dosavadní reality, nového zrození i návratu ke vzpomínkám z dětství. Výsledkem má být filmový zážitek, který propojuje hudbu s emocemi a důležitými okamžiky zpěvaččina života.
Zpěvačka není pouze hlavní hvězdou obou připravovaných projektů. Na jejich vzniku se podílela také jako výkonná producentka. Spolu s ní tuto roli zastávají Luga Podesta, Andrew Lerios a Christian Breslauer. Právě jejich spolupráce má fanouškům přinést nejen atraktivní koncertní podívanou, ale také osobnější pohled na přípravy jednoho z nejvýznamnějších hudebních projektů zpěvaččiny poslední doby.
Ariana má za sebou mimořádně nabité období. Vedle úspěšného turné a vydání nové desky se může pochlubit také čtyřmi nominacemi na prestižní hudební ceny Grammy. Uspět může mimo jiné v kategoriích píseň roku, nejlepší hudební videoklip, nejlepší vokální výkon v popovém žánru a nejlepší popové vokální album.
Zpěvačka se zároveň stále výrazněji prosazuje také jako herečka. Po úspěchu filmové adaptace muzikálu Čarodějka se objevuje i ve čtvrtém pokračování komediální série Fotr je lotr s názvem Všichni fotři jsou lotři. Ve filmu si zahrála po boku Bena Stillera a Roberta De Nira.
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