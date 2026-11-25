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Z bláta do naprosté extáze. Mirai Navrátil prožil radost i bolest během dvou dnů
Zpěvák Mirai Navrátil prožil letos na jaře dva mimořádně silné okamžiky. Den po smrti milované babičky se mu narodil syn Jonatán. O bolestné ztrátě, otcovství i vzpomínkách na dětství nyní otevřeně promluvil.
Na babičku zavzpomínal už v červenci na sociálních sítích, kde zveřejnil také společné fotografie. Připomněl, jak ho po přestěhování z Japonska hlídala, přestože on tehdy mluvil japonsky a ona česky. Jazykovou bariéru podle něj spolehlivě překonávaly její ovocné knedlíky. Vzpomínal také na nekonečné pohádky, malinový sirup nebo chvíle, kdy se u ní v klidu připravoval na maturitu. „Byla to supr babička. Asi bych bral být jednou stejně dobrým dědou,“ napsal tehdy na instagramu.
Vzpomínky na babičku se promítly také do jeho hudební tvorby. Na připravované desce kapely Mirai se objeví píseň Malinovej sirup, která se vrací právě k jeho dětství. Zpěvák přiznává, že při skládání u klavíru často přicházejí i melancholičtější nálady. Přesto se snaží, aby v jeho hudbě nechyběla naděje. Vedle rodinné ztráty totiž kapelu letos zasáhla také vážná nemoc kytaristy Tomáše Javůrka, který musel podstoupit operaci nádoru. I tato zkušenost se odrazila v nové tvorbě, konkrétně ve skladbě Afterlife.
Vedle hudební kariéry se nyní čtyřiatřicetiletý zpěvák učí zvládat také roli otce. Přiznává, že skloubit pracovní tempo s rodinným životem není vždy jednoduché. „Přijde mi, jako bych jel na kredit, často ho čerpal až do nuly a musel si hodně hlídat, abych se nedostal do minusu,“ uvedl pro Deník N. Přitom ho čeká další velká výzva. Kapela Mirai se 12. června 2027 představí na svém dosud největším koncertě v pražském Edenu, kde plánuje vystoupení na kruhovém pódiu uprostřed stadionu.