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Tereza Kostková odhalila zákulisí StarDance. Historkou z přímého přenosu pobavila Krause
Herečka a moderátorka Tereza Kostková (49) pobavila diváky historkou ze zákulisí živého vysílání. Přiznala, že někdy musí poslouchat tolik pokynů z režie, až přestává slyšet vlastní hosty. Když ale jednou sama nevěděla, co říct, ve sluchátku nastalo naprosté ticho.
Právě o takových situacích se rozpovídala během návštěvy Show Jana Krause. Na slavnou červenou pohovku usedla už počtvrté a tentokrát nechala diváky nahlédnout do toho, co se odehrává za televizními kamerami.
Moderování živého vysílání totiž není jen o tom, co diváci vidí na obrazovkách. Moderátor musí současně sledovat průběh pořadu, reagovat na odpovědi hostů, hlídat čas a poslouchat instrukce, které dostává do sluchátka od režie. A právě poslední zmíněná činnost dokáže být podle Kostkové pořádně náročná.
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Herečka přiznala, že by jí při práci úplně stačily jednoduché a jasné pokyny. „Prosím vás, já jsem jako hrnečku, vař, hrnečku, dost, řekněte mi: mluv, mlč, mluv,“ vysvětlovala Janu Krausovi.
Jenže během jednoho přímého přenosu se situace poněkud zkomplikovala. Do sluchátka jí totiž začala proudit komunikace z celého přenosového vozu. Místo stručných informací slyšela několik hlasů a neustálé instrukce, aby pokračovala v rozhovoru a pokládala další otázky.
Problém byl v tom, že kvůli množství pokynů téměř neslyšela, co jí samotní hosté odpovídají. A právě na jejich slova měla přirozeně navazovat. „To bych ráda, kdybych věděla, co mi řekli,“ vzpomínala pobaveně na okamžik, kdy se snažila soustředit na rozhovor, zatímco jí ve sluchátku zněly další a další instrukce.
Kostková ale zároveň zdůraznila, že práci lidí v režii dobře rozumí. Uvědomuje si, že během přímého přenosu musí celý štáb řešit řadu věcí najednou a často rozhodovat během několika vteřin. Především je potřeba zajistit, aby diváci případné komplikace vůbec nezaznamenali.
Nejvtipnější část jejího vyprávění však teprve přišla. Zatímco jindy dostávala pokynů až příliš, ve chvíli, kdy skutečně potřebovala poradit, se nikdo neozval. „Pointa je, že když jsem jednou měla okno, tak bylo samozřejmě hrobový ticho, že jo,“ vyprávěla se smíchem.
Když se pak sama zeptala, zda jí tehdy někdo z režie pomohl a napověděl, co má říct, odpověděla stručně: „Ne.“ V rozhovoru ale nezůstalo jen u televizního zákulisí. Kostková promluvila také o svém nabitém pracovním programu. Vedle moderování a dalších povinností se intenzivně věnuje divadlu. V Komorním divadle Kalich podle svých slov odehraje přibližně patnáct až dvacet představení měsíčně.
Jan Kraus se zajímal také o její slavnou hereckou rodinu. Řeč přišla na rodiče Petra Kostku a Carmen Mayerovou, jejichž vitalitu moderátor obdivoval. Kostková zavzpomínala rovněž na španělské kořeny své rodiny a návštěvy u babičky.
A protože se v Krausově pořadu objevuje přibližně jednou za deset let, nepřišla tentokrát s prázdnou. Moderátorovi přinesla knihu s osobním věnováním, ve které se ohlíží za prvními padesáti lety svého života.
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