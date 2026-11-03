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Artur Štaidl promluvil o životě po smrti obou rodičů. Chodil jsem na terapie
Syn zpěvačky Ivety Bartošové (†48) a Ladislava Štaidla (†75) si do svých třicátých narozenin prošel peklem. Ztratil oba rodiče a sám se musel vyrovnávat s mediálním tlakem i hledáním vlastní životní cesty.
Dlouho pracoval v gastronomii, dělal za barem i připravoval kávu. V kuchyni ale zas tolik času nestrávil a vrhl se do úplně jiného odvětví. V současnosti se vrhl na podnikání a má společnost, která se věnuje rekonstrukcím. Jeho rodinnou minulost ale nepoznamenala jen smrt obou rodičů, ale také šikana.
„Ani sám nevím, jak jsem se s tím rodinným příběhem naučil fungovat. Věnoval jsem se terapii, psychologii, a jsem tady. A podnikám asi tři, čtyři roky a vrátil jsem se k muzice, po dlouhé době, už mi chyběla,“ prohlásil Štaidl. Když se ho Kraus zeptal na partnerské vztahy, dodal, že ten jeho současný lze považovat za perspektivní.